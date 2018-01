El PRC exige a Santander que active la contratación del plan de Corporaciones Locales Roberto Ruiz Fuentes-Pila critica la «incapacidad» de la alcaldesa y que el Ayuntamiento trate de culpar a CC OO de la situación DM . Santander Miércoles, 10 enero 2018, 17:20

El portavoz municipal del PRC en Santander, José María Fuentes-Pila, ha exigido hoy a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que el Ayuntamiento active ya y «con todas las garantías legales» la segunda fase del programa de Corporaciones Locales que prevé la contratación de 131 desempleados.

El Ayuntamiento mantiene ese programa paralizado a raiz de la denuncia interpuesta ante Trabajo por CC OO que derivó en un acta de infracción en la que se propone sancionar a la Administración local y la empresa pública Santurban -sociedad que tiene como único accionista al Ayuntamiento de Santander- por cesión ilegal de trabajadores. Según la propuesta de sanción, Saturban no ha dado empleo directo a las personas acogidas al programa sino que realizó las contrataciones y «cedió» los trabajadores al Ayuntamiento, que de haberlos contratado directamente hubiera tenido que equiparar los sueldos. Ahora, el ayuntamiento reconoce que «todavía no ha empezado el proceso de selección» y, por tanto, aún no ha contratado a los beneficiarios de este programa que concluye el 31 mayo, lo que significa que, como máximo, esta vez podrán trabajar cuatro meses.

Fuentes-Pila ha lamentado que la regidora haya «hecho perder ya» a los 131 beneficiarios díez días de trabajo y sueldo, debido, en su opinión, a su «demostrada incapacidad» para gestionar el Consistorio. El Ayuntamiento ha dicho que

«¿Quién va a compensar a esas personas que, de verdad, lo necesitan, la pérdida de semanas de empleo y sueldo?», se ha preguntado el regionalista, quien lamenta «la nula sensibilidad de un PP incapaz de ponerse en la piel de las personas que están atravesando verdaderas dificultades».

El portavoz del PRC considera «una vergüenza mayúscula» que el PP «quiera hacer ahora a CCOO culpable de esta chapuza y a los parados de Santander sus víctimas».

«Es increíble, de dimisión en bloque, que, una vez que se ha constatado que las cosas se estaban haciendo mal, en lugar de optar por hacerlas bien se prefiera directamente no hacerlas, aunque eso deje a 131 desempleados sin posibilidad de trabajar», ha asegurado.

Y ha pedido a la alcaldesa de Santander que «explique hoy mismo» los pasos que desde su equipo tienen pensado dar para agilizar estas contrataciones, puesto que quiere pensar que no se ha renunciado a este programa, ya que si así fuera «es para que el equipo de Gobierno en bloque se vaya a su casa».