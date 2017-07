Cinco empresas copan el 40% de las casetas de la Feria de Día Casetas en la plaza de Alfonso XIII durante la Semana Grande de Santander / ROBERTO RUIZ Santander Solo el activo grupo Quebec, con sus dos firmas hosteleras, tiene cinco puestos. Le sigue El Trébol y el Centro Asturiano, con 4 cada uno, el bar Cantabria, con 3, y Mediavía con 2 JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Jueves, 20 julio 2017, 07:32

Hace una década, al Ayuntamiento se le ocurrió como forma de dinamizar las fiestas locales sacar los bares a la calle, instalarlos en casetas, crear zonas hosteleras efímeras, atraer al público y que tomara la calle. Se fijó en el modelo de Valladolid y, con apoyo de la Asociación de Hostelería (AEHC), logró montar 46 casetas después de convencer a otros tantos hosteleros para que se instalaran, porque los profesionales del sector eran reacios a esta nueva fórmula festiva.

Los esfuerzos municipales dieron su fruto y se consiguió el propósito perseguido: santanderinos y visitantes abrazaron la idea y la fiesta del año 2008 fue un rotundo éxito. Al año siguiente había cola para ocupar una caseta y en los cuatro años siguientes la Feria de Día fue para arriba. Pero, desde hace cinco años, se desinfla.

Este año, la feria hostelera tiene 46 casetas, el mismo número que hace diez años, porque los hosteleros prefieren atender sus bares y restaurantes de todo el año y no desdoblar esfuerzos. Esto no significa, para el presidente de la AEHC, Ángel Cuevas, que los hosteleros hayan perdido el interés por ocupar las casetas sino que no quieren desatender sus negocios.

Pero este año ,para ocupar las 46 casetas, diez menos que en 2016, no se han presentado suficientes profesionales del sector, así que la AEHC ha optado por ofrecer las casetas a los empresarios que deseaban tener más o 'invitar' a otros a que ocuparan alguna más para rellenar huecos. De este modo sucede que cinco empresas acaparan el 40% de las casetas. El grupo Quebec, de José Ramón Martínez, con sus dos firmas (Quebec y Ramonoteca) tendrá cinco casetas en Ayuntamiento, plaza de Pombo, plaza del Cuadro y plaza de Alfonso XIII. El Trébol, de Cristian Balbás, contará con cuatro casetas en la plaza de Alfonso XIII, Puertochico y Parque de Mesones. El grupo Bar Cantabria, de Jandro Guerra, montará tres casetas en la plaza de Pombo, de sus establecimientos Cantabria, Casa Goria y Viva la Pepa 1812. El Centro Asturiano regentará cuatro casetas con el nombre de la asociación o con el de El cachopo, situadas en la Alameda de Oviedo y Puertochico. Y Nuevo Mediavía tendrá dos casetas en Alfonso XIII.

La asociación de hostelería confía en que también este año la Feria de Día atraiga a mucho público a pesar que el precio de la consumición de Feria (bebida y pincho) haya subido de 2,5 a 3 euros para conseguir más calidad, señala Cuevas.

Los que aseguran los hosteleros consultados es que los negocios (bares y restaurantes del centro de Santander) «estarán abarrotados en las fiestas porque, en general, nos hemos puesto las pilas y son muchísimos los que ofrecen pinchos y bebida a los mismos precios que las casetas» pues, como dice el director de la Asociación de Hostelería, Pedro Vega Hazas, «es indudable que uno de los éxitos de la Semana Grande es que los hosteleros están volcados en las fiestas». Para las fiestas, que se inicia mañana, los hosteleros han redoblado esfuerzos con mejores aseos y lanzamiento de fuegos artificiales desde el Centro Botín, en la noche del día 27.

En cuanto a los pinchos que se podrán degustar en la Feria de Día, hay una gran variedad, desde lo más sencillos a lo más elaborado. Algunas propuestas son anchoas sobre queso, hamburguesas, arroz, brochetas, preñaos, sandwiches, criollos, rollitos de morcilla, solomillo, pollo, berenjenas, carrillera, perritos, lomo, morunos, cachopos, pinchos de tortilla o gao bao de pluma ibérica con kanhum y tártara de encurtidos.

Un jurado elegirá el mejor pincho y la mejor caseta, aunque en el exterior todas son iguales, pues es el mismo modelo de hace diez años.