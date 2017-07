Una noche para bailar muy despacito Luis Fonsi cantando en el Estadio Municipal de Laguna de Duero. :: ricardo otazo / Ricardo Otazo Luis Fonsi y Juan Magán actúan hoy en la campa de La Magdalena ante 15.000 personas y con las entradas agotadas VERÓNICA PAJAREJO SANTANDER. Jueves, 27 julio 2017, 08:48

Hay una canción que suena a todas horas. Por todas las esquinas. Que se pega. Que ha dado lugar hasta a estudios científicios para saber qué tiene para tatuarse en el cerebro. 'Despacito', de Luis Fonsi es un fenómeno mundial y hoy sonará en la campa de La Magdalena. Su autor saltará al escenario a partir de las 22.00 horas -es el horario previsto- y será con motivo de una cita incluida entre los actos del Año Jubilar Lebaniego. En total, 15.000 personas asistiran a una cita para la que no hay entradas y en la que también estará Juan Magán. Por la gran cantidad de público que va a acudir al recinto, se recomienda llegar con tiempo y armarse de paciencia. Por si acaso la cosa va despacito...

La apertura de puertas está prevista para las ocho y media de la tarde. Luis Fonsi será el primero en subir al escenario. Desde las diez, si es puntual, interpretará los numerosos éxitos con los que ha alcanzado una larga lista de premios y reconocimientos internacionalmente. Fonsi publicó su primer álbum 'Comenzaré' en el año 1998, con el cual obtuvo una buena acogida por parte de la crítica y por la revista 'Billboard', que le consideró el artista latino revelación. Cantará, por supuesto, 'Despacito', el single que ha dado la vuelta al mundo y con el que ha logrado alcanzar más de dos billones de reproducciones en Youtube. Recientemente ha logrado en España la categoría de disco de diamante por las reproducciones en 'streaming', que equivaldrían a 80 millones de escuchas.

Pero no será su única canción conocida. 'No me doy por vencido' o 'Corazón en la maleta' son dos canciones que entran dentro de su género musical, el pop latino. El cantante puertorriqueño está considerado como uno de los mayores exponentes de este género durante los últimos veinte años, aunque la explosión le haya cogido con un paso cambiado. «Estoy tratando de ver cómo voy filtrando todos estos acontecimientos a mi mente y mi corazón para digerirlos con calma y no volverme loco, positivamente hablando; para asimilarlos con tranquilidad y, sobre todo, poder disfrutarlos. Si hay algo bueno de que esto le llegue a uno con veinte años de carrera a la espalda es que puedes enfrentarte a ello sin cambiar tu forma de hacer las cosas», explicó el artista a este periódico para una entrevista publicada el pasado domingo.

Tras Fonsi, otra de estribillos conocidos. El cantante catalán Juan Magán comenzará su actuación a las doce (es el horario previsto) interpretando conocidos hits musicales como: 'No sigue modas', 'Mal de amores' o 'Destápalo', además de otras canciones que tiene el DJ junto a artistas de la talla de Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Belinda o Gente de Zona. Con más de un millón y medio de sencillos vendidos, cuenta con cuatro nominaciones a los Grammy y es un referente del electro-latino a nivel mundial.

Y no será la única cita en La Magdalena antes de acabar la semana. El Hoky Popi y la Noche de Dj's aún están en la agenda.