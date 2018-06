La Fiscalía investigará la posible «falsedad» de las infografías de los diques Roberto Ruiz El Ministerio Público acepta la denuncia de 'Salvar la Magdalena' tras archivar las que advertían de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico y arqueológico DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 14 junio 2018, 19:57

La plataforma 'Salvar la Magdalena', que se opone a la construcción de los diques en esta zona de la bahía con los que se busca frenar la desaparición de las playas, recibió ayer una noticia esperanzadora en relación a sus intentos de paralizar la obra. A petición del colectivo, la Fiscalía ha abierto diligencias para conocer si las infografías del proyecto se ajustan al resultado final de la obra. Lo hace dos semanas después de archivar las dos denuncias que esta misma plataforma había presentado previamente contra la actuación promovida por el Ejecutivo central, una por un posible delito contra el medio ambiente y otra por atentar contra el patrimonio histórico y arqueológico.

El argumento es sencillo: «Son falsas. Esas infografías no reflejan la realidad». Así lo asegura el abogado de la plataforma, Javier Gómez Acebo. En el escrito presentado el pasado 31 de mayo se advierte de que existe una diferencia de 80 metros entre la longitud de los espigones construidos y la que aparecía en el proyecto que salió a información pública. Además, los denunciantes dicen que los diques tampoco se ajustan a la altura, ya que es un metro mayor a la inicialmente prevista. Es decir, que los datos numéricos que aparecían en el proyecto sí encajan con la actuación que se está llevando a cabo. Porque para 'Salvar la Magdalena', el «engaño» se encuentra en las imágenes que acompañaban a las cifras.

Sostienen que la prueba es que, mientras que en las infografías presentadas por el Ministerio se podía ver la bahía detrás de los espigones desde los arenales, en la práctica esta queda totalmente oculta tras las estructuras. «Que sea punible o no y que se pueda demostrar que se hace con la intención de engañar o no es lo que tiene que investigar la Fiscalía», subraya el abogado.

El colectivo afirma que los espigones tienen 80 metros más de largo y uno de alto respecto al proyecto presentado

Para apoyar su tesis, la denuncia se acompaña de un informe pericial en el que se sobreponen las infografías con fotografías tomadas en las últimas semanas. En la comparativa se ve, según la plataforma, que la 'trampa' está en que la imagen que sirve de base a la infografía se ha hecho desde un punto distinto al indicado, por lo que cambia la perspectiva y se minimiza el impacto visual de la obra.

Desde el Ayuntamiento de Santander, la alcaldesa, Gema Igual, ha defendido en diversas ocasiones la legalidad del proyecto y ha asegurado que se ha construido fiel a las cifras y medidas publicadas. Si bien podría ser que «una infografía que aparece en el documento no está a escala, o eso dicen ellos, y que ópticamente no se corresponde con la obra llevada a cabo», pero ha subrayado que, «en cuanto a las medidas y las cifras cuantificadas, todo está perfecto y exacto». El equipo de gobierno está convencido de que las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikini corren el riesgo de desaparecer si no se actúa, ya que los temporales de invierno se llevaban los arenales casi al completo y durante la última década ha habido que intervenir siempre en primavera para recuperar las zonas de esparcimiento.

Esta es la tercera bala que utiliza 'Salvar la Magdalena' en su intento por frenar la actuación, pero tiene más en la recámara por si no da en el blanco. Con independencia del resultado de esta investigación por parte de la Fiscalía, el abogado de la plataforma explica que están valorando dar otro paso y llevar las denuncias –tanto esta como las dos que ya están guardadas en el cajón– hasta los juzgados. «Si la archivan, lo que podemos hacer es ir al procedimiento judicial con estos mismos argumentos. Aunque no pida la paralización o no nos dé la razón sí que puede despejar algunas dudas sobre las infografías de cara a ese posible procedimiento», afirma Gómez Acebo. Además, esperan que el PSOE de Cantabria, que se ha posicionado en contra del proyecto, haga fuerza en Madrid para que el nuevo gobierno revise los trabajos.