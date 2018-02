Ganemos dice que echaron a Mantecón porque quería «crear su chiringuito» Imagen de archivo de Antonio Mantecón. / DM . Santander Este jueves se ha celebrado el juicio por la demanda del concejal contra el que fuera su partido | Mantecón fue expulsado de la sala por la jueza tras reirse cuando estaba declarando Tatiana Yañez DM . Santander Jueves, 15 febrero 2018, 17:00

Un responsable de Ganemos ha explicado que el edil de Santander Antonio Mantecón fue expulsado de su grupo municipal por «manipular» asambleas, por su «teatralidad» ante los medios y por intentar traspasar afiliados y recursos a Santander Sí Puede. «La organización no aceptaría nunca que nadie monte su propio chiringuito», ha dicho.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha celebrado este jueves el juicio por la demanda de Antonio Mantecón contra Ganemos, la marca con la que se presentó y fue elegido edil del Ayuntamiento de Santander en 2015.

En su demanda, Mantecón, al que la juez mandó abandonar la Sala por reírse mientras estaba declarando la edil Tatiana Yáñez, alegaba que Ganemos vulneró sus derechos fundamentales al expulsarle del grupo municipal.

La expulsión de Mantecón del grupo municipal, que solicitó Ganemos, significó en la práctica su pase a la condición de edil «no adscrito», con lo que perdió todos los recursos, como auxiliares y medios económicos y materiales.

Y a consecuencia de ello Tatiana Yáñez, con la que ha tenido enfrentamientos públicos, asumió la portavocía y todos los recursos del grupo municipal.

Entre los citados a declarar como testigos, en una larga sesión, han estado responsables de Ganemos, como Julián Fabián, que instruyó el expediente disciplinario contra Mantecón que terminó en su expulsión y que ha sido el que ha explicado los motivos que llevaron a ese desenlace.

Este testigo ha manifestado que Ganemos se presentó a las elecciones en el Ayuntamiento de Santander con una lista integrada por personas que no eran afiliadas de su organización, pero que asumieron unas «directrices éticas».

Sin embargo, distintos miembros de Santander Sí Puede, personas cercanas al demandante, han comentado que cuando se presentó la candidatura para las elecciones Ganemos solamente les ofreció su marca porque no habían tenido tiempo de inscribirse en el registro de partidos del Ministerio del Interior, y que no hubo ninguna exigencia ni condicionante. Han apuntado que, de hecho, la candidatura se llamó «Ganemos Santander Sí Puede» y que desde Ganemos no les pusieron ninguna condición, y que no iban a fiscalizar ni controlar la labor del grupo.

Esta versión no coincide con la de la concejal de Ganemos Tatiana Yáñez, que ha asegurado que al presentar la candidatura les «dieron libertad en unas cosas» aunque «obviamente» se les iba «a fiscalizar».

Tatiana Yáñez, que sigue en el grupo de Ganemos y que está enfrentada a Mantecón, también ha dicho que, tras las elecciones, al constituir el grupo municipal descubrió una serie de irregularidades por las que después Ganemos abrió expediente a su ex compañero.

Y ha manifestado que Mantecón pidió en un escrito en el Ayuntamiento que se ingresara en una cuenta particular la parte proporcional de la asignación que correspondía a Ganemos, que en ese momento, antes de la reforma del reglamento, no tenía grupo propio sino que estaba en el grupo mixto.

Ganemos lo que sostiene es que Mantecón quería «desviar la voluntad popular» y traspasar esos recursos económicos a Santander Sí Puede. «Eso no se puede aceptar y en sí mismo es motivo de expulsión», ha asegurado Julián Fabián, responsable y fundador de Ganemos.

«Montar otro partido»

Este testigo ha recalcado que, una vez fue elegido concejal por Ganemos, a Mantecón «no se le ocurre otra cosa que montar otro partido» (en alusión a Santander Sí Puede, que según la otra parte existía ya de antes) y desviar los recursos del grupo municipal en una actitud que, para este hombre, se puede comparar «a la de los delitos de blanqueo».

Sin embargo, los testigos de Santander Sí Puede que han declarado en este juicio han explicado que lo que pasó es que en una asamblea se decidió que tres personas abrieran una cuenta para poder recibir esos recursos que correspondían a Ganemos dado que por entonces no tenían CIF. Y al final esa cuenta no tuvo ni ingresos ni movimientos porque se vio que no era un procedimiento adecuado.

El responsable de Ganemos también ha hablado de otras conductas de Mantecón que llevaron a que fuera expulsado del grupo municipal tras el expediente sancionador que él mismo instruyó y que se prolongó varios meses.

Así, ha destacado que a Ganemos no le gustaba la actitud que tenía con los medios de comunicación, por su excesiva «teatralidad» y sus «mentiras», y porque siempre decía que no pertenecía a esa formación. El responsable de Ganemos ha afirmado además que Mantecón tenía «manipuladas» las asambleas. Según este testigo, llegaba a llevar a ellas a sus familiares más cercanos, en «una falta de ética extraordinaria».

Al término de la práctica de la prueba, las partes personadas en el juicio (el abogado de Mantecón, el de Ganemos y la Fiscalía) no han expuesto sus conclusiones finales porque la juez les ha emplazado a hacerlo por escrito, para no alargar más la sesión.

Testigos

En la vista han declarado numerosos testigos, algunos personas que han ocupado u ocupan cargos en Ganemos, como Emilio Vera y Ángel Luis Conejo, y otras vinculadas con Santander Sí puede, como José Gabriel Lastra, Roberto Mazorra, y Susana Ruiz.

También han declarado el primer teniente de alcalde, César Díaz (PP), el portavoz municipal del PSOE, Pedro Casares, el secretario general del Ayuntamiento, José María Menéndez, y el interventor, Ignacio Gómez.

Sobre el tema de la cuenta para recibir la asignación del Ayuntamiento, César Díaz ha señalado que Mantecón presentó primero un escrito diciendo que la cuenta a la que pedía que se transfiriera la asignación era de Ganemos Santander Sí Puede, y que después «reconoció que era de Santander Sí Puede».