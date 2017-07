Gema Igual afirma que «una opinión» de la oposición no le hace titubear sobre César Díaz Sane La alcaldesa defiende de nuevo a su responsable de Infraestructuras: «A nadie se le escapa que cuando un papel entra en el Ayuntamiento no lo ven ni la alcaldesa ni un concejal» VIOLETA SANTIAGO Santander Jueves, 27 julio 2017, 08:35

«Una opinión de los portavoces de la oposición no me va a hacer titubear». La alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió de nuevo ayer con rotundidad a César Díaz, el primer teniente de alcalde local y concejal de Infraestructuras, Obras y Vivienda, cuya cabeza pidieron el lunes el PSOE y el PRC en pago del derrumbe parcial del número 57 de la calle del Sol que se habría debido, según estos portavoces de la oposición, a «dejación de funciones» y posible «trato de favor» a un empresario hostelero. «César Díaz ha demostrado sobradamente su valía y su trabajo es reconocido tanto por esta alcaldesa como por el anterior alcalde. César no ha llegado hoy al Ayuntamiento», argumentó la alcaldesa para desestimar la reivindicación de los partidos citados.

Taller Alma Mater: «Los demás pueden trabajar, pero yo estoy sin ingresos» «Los demás se han quedado sin casa y es tremendo, pero pueden seguir trabajando. Yo me he quedado sin medio de vida y sin ingresos. A ver cuánto tiempo más puedo pagar la hipoteca y todo el resto». Habla David Poncela, propietario del taller de tatuaje Alma Mater, el único negocio que estaba abierto en los bajos del inmueble que se cayó el pasado miércoles 19 en la calle del Sol. Poncela trabaja allí con su mujer y con un empleado al que, ahora, no sabe si tendrá que despedir. «Para nosotros, haber tenido que parar en seco está siendo una faena grandísima». Entre otros motivos, porque su agenda de clientes es enorme: «Estábamos dando citas para junio del año que viene», explica. Estos nueve días que llevan ya cerrados, los responsables de Alma Mater están llamando a la gente que estaba a la espera para exponerles la situación. «No sabemos cómo podremos sacar adelante este trabajo perdido. Estamos bastante nerviosos». Porque su actividad no se reduce a alquilar otro local y seguir ya que «Sanidad nos pide unos requisitos para funcionar». Tampoco saben «cuándo podremos entrar a por la maquinaria» que se quedó en el establecimiento.

Igual reiteró su total apoyo al concejal de Infraestructuras, también portavoz del equipo de gobierno, tras la petición de cese o dimisión por parte de la oposición, que le reprocha no haber ejercido sus responsabilidades a la hora de un mayor control de los trabajos que estaba desarrollando en el bloque siniestrado la sociedad Dos Imanes Producciones, cuyo administrador único es Guillermo Vega. La alcaldesa insistió en que «lo más fácil» es pedir que «alguien se vaya» y recordó que, en otras ocasiones, esta reclamación le tocó a Íñigo de la Serna (hoy ministro de Fomento) e incluso a ella misma. Sobre el caso concreto, «a nadie se le escapa que cuando llega un papel al Ayuntamiento no lo ve una alcaldesa o un concejal de Infraestructuras». En este contexto, marcharse o cesar «es lo fácil. Lo difícil es trabajar en el día a día, atender a los vecinos y tratar de saber de manera rigurosa qué es lo que ha pasado para, a partir de ahí, depurar responsabilidades».

Igual agregó que a este equipo de Gobierno «no le ha costado nunca ni pedir perdón ni pedir ayuda» y que así seguirá siendo. «A ninguno de los afectados por el derrumbe les hemos preguntado por sus ideas políticas, porque en lo que hay que centrarse es en solucionar el problema» de todos los vecinos. Precisamente eso le pidió también a la oposición municipal, que piense en los vecinos. Su equipo está «en contacto con ellos todos los días», subrayó.

Reunión el lunes

Además, informó de que se mantienen reuniones técnicas cada día y para la semana que viene -para el próximo lunes- se ha convocado un encuentro global, de todos los afectados, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, ubicado a pocos metros del inmueble que desde hace varios días está siendo apuntalado, en la idea de que mantener en pie toda la parte que no ha sufrido daños. La reunión tendrá lugar a las 19.30 horas.