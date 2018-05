Gema Igual asegura que «ni existe ni ha existido» ningún pacto con Ciudadanos ni con David González Imagen tomada tras la firma del decálogo en 2015 con Gema Igual, González y De la Serna. / Javier Cotera El PRC pide que se haga público el acuerdo «secreto» y la alcaldesa insiste en que solo se firmó el decálogo para la regeneración democrática PILAR CHATO Santander Domingo, 13 mayo 2018, 21:50

«No ha existido ni existe ningún pacto con Ciudadanos ni con David González». La alcaldesa de Santander, Gema Igual, tajante, ha desmentido así al exconcejal de Ciudadanos y hoy edil no adscrito David González que, en las páginas de El Diario Montañés, desvelaba hoy la existencia de un compromiso con el PP en el Ayuntamiento de Santander que adquirió como integrante de Ciudadanos y que se ha comprometido a mantener pese a no estar ya en las filas de la formación naranja. Lo ocultó, se justificaba el edil, porque Ciudadanos no le permitió «darle publicidad».

La información ha provocado la inmediata reacción del PRC que ha pedido que se hagan públicos los términos de ese pacto y, unas horas después, las de la propia alcaldesa quien ha recalcado que el único acuerdo con Ciudadanos fue un decálogo por la regeneración democrática que se firmó «a plena luz del día, delante de los medios de comunicación y de forma absolutamente pública».

El 11 de junio de 2015, David González se apuntó un tanto político al conseguir que el alcalde en funciones firmara el decálogo de Ciudadanos que se llamó de 'regeneración democrática'. Que el entonces alcalde Íñigo de la Serna diera este paso despejó el camino a su investidura. De cara a la galería, parecía que todo había quedado ahí, pero ahora el edil no adscrito afirma que habían llegado a un acuerdo que ninguno de los dos hizo público.

El decálogo era un listado redactado a nivel nacional que Rivera hizo prevalecer en todas las administraciones en las que se convirtió en llave para el gobierno, lo que también sucedía en Santander.

Al suscribirse aquel documento, en un acto que convocado en el Hotel Bahía, tanto De la Serna como González dijeron que esta firma no suponía «ni un respaldo a la investidura», ni «un pacto de legislatura» ni «un acuerdo sobre programas». Ese día, ambos se limitaron a hablar de «futuras conversaciones».

Ahora, Igual insiste en que «el Partido Popular nunca ha cerrado ningún pacto de legislatura con Ciudadanos en Santander»,y resalta que el PP fue el único partido de todos los que integran la Corporación municipal que estuvo dispuesto a cumplir con las cuestiones establecidas en el decálogo de regeneración democrática que planteaba C's. «Tal como ya se explicó entonces, ese acuerdo buscaba garantizar la gobernabilidad pero en absoluto se trataba de un pacto de legislatura», ha precisado la alcaldesa.

En este sentido, Igual ha considerado que «lo que Ciudadanos decidiera o hiciera de puertas para adentro o las directrices que transmitiera a sus concejales, lógicamente son cuestiones que quedan en el ámbito interno de ese partido y que desconocemos»

El PP –entonces comandado por el hoy ministro De la Serna– no habló del acuerdo que David González dice que existió aunque el resto de los grupos políticos municipales siempre han expresado en privado sus sospechas de que existía. Para toda la Corporación fue muy evidente el muy distinto trato dispensado por el PP a los concejales no adscritos, que actualmente son tres: el propio González, Cora Vielva y Antonio Matecón. Ese pacto también explicaría el reiterado apoyo de González al Equipo de Gobierno junto al que ha votado en la inmensa mayoría de las mociones y acuerdos.

Hoy el portavoz del grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, ha hablado de «pacto secreto» y ha preguntado a la alcaldesa porque no se han hecho públicos sus términos y por qué negaron a los santanderinos su existencia. Por ello ha pedido a la alcaldesa que explique «inmediatamente» cuáles son los detalles de ese «convenio secreto que está llevando a que González vote en el mismo sentido que los populares en todas los plenos y en todos los asuntos que se debaten».

La alcaldesa ha considerado «ridículas» las elucubraciones del PRC y ha sugerido a su portavoz que «no busque fantasmas donde no los hay y que su exigencia de transparencia se extienda a su partido y a su presidente, que sigue, a día de hoy, sin dar explicaciones sobre los suculentos ingresos que está obteniendo de la venta de sus libros mientras descuida sus obligaciones con todos los cántabros».