Un grupo de vecinos de Cueto se pone al frente de las fiestas «para no perder la tradición» Varias personas están tramitando una asociación socio-cultural para hacerse cargo de la celebración, que tendrá «todo el apoyo» del Ayuntamiento VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 19 mayo 2018, 07:51

Las fiestas de San Pablo están haciendo arder estos días el pueblo de Cueto. A la negativa de la Asociación de Vecinos (presidida por Santiago Sierra) de ir adelante con los festejos debido a las numerosas responsabilidades que establece la nueva Ley de Espectáculos de Cantabria, ha respondido con gran indignación un grupo de vecinos, que está tramitando su constitución en asociación socio-cultural con el objetivo de que Cueto «no pierda su tradición». Bruno Pardo, secretario de esa futura asociación, se mostró ayer «seguro» de que Cueto tendrá sus fiestas «porque la gente quiere que sigan adelante» y para eso se está trabajando.

Por tanto, la cita por San Pablo se están programando para los días 29 y 30 de junio y 1 de julio y, como todos los años, se está elaborando la revista con publicidad a través de la que se financian las tres jornadas. «Serán como han sido toda la vida. El día grande habrá misa y procesión, el sábado el típico pasacalles y el viernes y el sábado, las romerías y verbenas habituales». El portavoz de los promotores piensa que también se podrá mantener la tradición de los fuegos artificiales del domingo, aunque todo está pendiente de las autorizaciones preceptivas.

Pardo señaló que el grupo cuenta con el apoyo de la anterior presidenta de la Asociación de Vecinos de Cueto, María José Pérez, que organizó durante mucho tiempo los festejos y ahora está asesorando a los voluntarios que se han puesto al frente. «Si no es por ella, que tenía experiencia, las fiestas no salen». Pero, según contó este vecino, se ha conseguido plantear un programa en poco más de una semana. «Todavía no tenemos ni cuenta corriente y, por eso, no hemos cobrado todavía la publicidad a las empresas que están colaborando. Por cierto que estamos teniendo un apoyo impresionante y estamos muy agradecidos», explicó.

También el Ayuntamiento está respaldando. Este extremo fue confirmado por la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, que afirmó que en el Consistorio están «muy contentos» de que las fiestas no se anulen «si es lo que los vecinos quieren. Sabemos que hay un grupo gestionándolo, que han pedido registrarse como asociación y tendrán la misma colaboración municipal que el resto de barrios que la piden: total y absoluta».

Ruiz indicó que este amparo también se había ofrecido a la Asociación de Vecinos de Cueto que, finalmente, por no ver demasiado claro el asunto de las responsabilidades al hilo de la nueva ley, decidió hace varias fechas renunciar a la organización.

«Nosotros ofrecemos una colaboración cien por cien en todo lo que nos compete. Y es cierto que la ley autonómica ha venido a hacer todos los trámites más engorrosos, pero desde el Ayuntamiento siempre vamos juntos con las asociaciones. Les facilitamos lo que tiene que ver con las autorizaciones, con la seguridad... Para nosotros es importante que los vecinos celebren a gusto sus fiestas, sean grandes o pequeñas».

«Lo usan políticamente»

Bruno Pardo, además, criticó duramente a Santiago Sierra, el presidente de la asociación vecinal que ha desistido de programar las fiestas de San Pablo. «No le critico porque no quiera hacer la fiesta, sino por el momento en que ha difundido que no habría celebración. Él sabía que había personas interesadas en moverlo y ha esperado a saber lo que hacíamos para salir a justificar por qué no la hacen ellos. Ha sido muy feo», señaló Pardo. «.Yo entiendo que no quiera hacer la fiesta, pero esto le va a pasar factura porque están usando San Pablo políticamente y todo el mundo lo ve: no hay más que seguir las redes sociales».

El secretario de la asociación que se está gestando alude así al hecho de que la organización vecinal de Cueto es una de las más críticas con el Ayuntamiento desde que se puso al frente la actual directiva, algunos de cuyos miembros provenían de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera. Desde ésta se organizaron numerosos actos de oposición al trazado de este camino y se mantuvieron numerosas discrepancias con el equipo de gobierno local por el proyecto. Últimamente, la asociación vecinal también ha estado en la vanguardia de las protestas del MetroTUS. «Creo que se están equivocando al mezclar unas cosas con otras», señaló Pardo, quien no se explica el motivo por el que la asociación se ha retirado de esta iniciativa.