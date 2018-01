«No tenemos ni idea de qué es el MetroTUS» Autobuses articulados del MetroTUS circulan, en pruebas, por Santander. / Javier Cotera Los usuarios critican la falta de información y dudan de la funcionalidad real del carril único o del tamaño de los vehículos nuevos JOSÉ CARLOS ROJO Santander Domingo, 21 enero 2018, 07:52

La expectativa sobre el MetroTUS, a menos de dos semanas para que comience a funcionar –el próximo 1 de febrero–, despierta en los santanderinos reacciones de todos los talantes:unas buenas, otras peores. Para algunos no era necesario recuperar un tipo de vehículo que ya circuló en el pasado por las calles de la ciudad «y fue retirado».

Ver más 14 minutos en el MetroTUS

Para otros, el carril único es la solución para que el bus llegue a la hora a sus destinos;aunque hay quien piensa que este espacio reservado al transporte público solo causará más embotellamientos.

«Estos autobuses ya funcionaron en el pasado y los quitaron porque eran muy grandes» Alfredo García

Todos, sin embargo, coinciden en la falta de información que existe sobre el asunto a pocos días de su puesta en marcha; aunque también confiesan que no se han interesado en exceso por conocer los pormenores del proyecto:«No tenemos ni idea de lo que es porque no se ha contado bien. El otro día traté de informarme consultando a los conductores de autobuses y fue imposible porque ni siquiera a ellos se lo han contado bien», zanja Ángel Antonio Jerez.

«Si quitan la línea 21 de Tetuán va a haber gente a la que van a perjudicar» Lázaro Díaz

«Estos autobuses ya funcionaron en el pasado. Yal final se dejaron de usar porque eran demasiado grandes para las calles de la ciudad. ¿Yahora vuelven a comprar otros? Me parece que no tiene mucho sentido», critica Alfredo García, vecino de Tetuán. Allí, la reestructuración de los buses los privará de la controvertida línea 21. Un itinerario que llegó al barrio tras largas jornadas de quejas al Consistorio;pero que, según comenta Cirila García, residente en la zona, siempre está vacío. «No tiene sentido que lo mantengan. Es un gasto innecesario. Yo siempre que lo miro va sin gente. Pueden quitarlo que no va a pasar nada», sentencia.

«El carril único para el bus está generando más embotellamientos en el centro» Shania Saleh

Piensa diferente Lázaro Díaz:«Me entero ahora de que lo van a quitar, pero si lo hacen, todos los que vivimos en la zona alta de Tetuán tendremos que subir toda la cuesta, y eso, dependiendo a qué horas de la noche, no me gusta demasiado sobre todo si pienso en cuando mi novia vuelve por la noche del trabajo». El carril único es también foco de discusión. «Creo que desde que está en funcionamiento tardo mucho más en volver a casa desde la Universidad en bus normal cuando atraviesa el túnel», comenta Shania Saleh. «Ahora algunos días tardo menos yendo en la línea que rodea toda Reina Victoria. Antes no había estos atascos, así que me parece que ha sido una mala idea», vaticina esta usuaria.

«Necesitamos que las líneas que conectan el centro con la periferia sigan bien» Mª Ángeles Arnaiz

La situación en que quedará la cobertura de autobuses a la periferia de la ciudad es otra de las inquietudes. «No sabemos muy bien en qué consiste, pero dicen que van a modificar todas las líneas y que vamos a tener que hacer más transbordos», lamenta María Ángeles Arnaiz, vecina de Cueto. «Yo solo pido una cosa, que funcionen bien las líneas 20 y la 6, que son las que conectan con Cueto».