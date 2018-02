Igual dice que no dejará de hacer nada que crea bueno para Santander por miedo a perder el sillón César Díaz y la alcadesa Gema Igual, en el pleno del jueves. / Roberto Ruiz Santander La alcaldesa de Santander reconoce que no sabe «hasta qué punto habrá que modificar» el proyecto del MetroTUS, pero será «hasta que sea bueno para los santanderinos» DM . Santander Viernes, 23 febrero 2018, 19:09

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que no va a «dejar de hacer nada que crea que es bueno» para la ciudad como el nuevo sistema de Transporte Urbano por «seguir o no seguir en este sillón».

Así lo ha manifestado este viernes a preguntas de la prensa sobre si el equipo de Gobierno (PP) está preocupado por que el malestar social entre muchos vecinos por este proyecto pueda llevar a un cambio de gobierno en el Consistorio tras las elecciones municipales de 2019.

«No voy a dejar de hacer nada que crea que es bueno para Santander por seguir o no seguir estando en este sillón. Lo que crea que es bueno para Santander lo voy a hacer y lo que crea que no es bueno no lo voy a hacer».

La regidora municipal ha enfatizado que sigue pensando que «el MetroTUS tiene que funcionar para que sea bueno para los santanderinos» y ha reconocido que no sabe «hasta qué punto habrá que modificar» el proyecto, pero «va a ser hasta que sea bueno para los santanderinos».

«Mala política sería y mala conciencia tendría si solamente por la rentabilidad política hago o no algo, según los plazos que queden para pedir el voto para el PP», ha apostillado.

También ha sido cuestionada sobre si el edil no adscrito y exrepresentante de Ciudadanos en el Consistorio, David González, podría ir en las listas del PP para las elecciones municipales, una pregunta que llega un día después que el apoyo de este concejal permitiese a los 'populares' rechazar las mociones de la oposición para paralizar el MetroTUS.

«Todavía no sé si estoy yo», ha contestado, y ha considerado que «estaría siendo infiel a los santanderinos si ahora me ocupo de buscar huecos, buscarme o buscarles, y no de trabajar» por la ciudad.

En cuanto al MetroTUS, ha reiterado que no va decir las medidas, ajustes o cambios que se van a implantar hasta que «no esté consensuado». «Se ha escuchado absolutamente a todos los vecinos, hay muchísimos que tienen razón y debemos hacer que el transporte urbano sea la mejor manera de moverse por Santander».

En esas reuniones con los vecinos se han recabado propuestas y sugerencias. Con los únicos que no se han reunido ha sido con los vecinos de Cueto «porque no han querido», pero enviarán sus propuestas por escrito y, como todas las demás, serán analizadas por el Departamento de Transportes de la Universidad de Cantabria, el equipo de Gobierno, la Concejalía de Movilidad y el colectivo de conductores.

«Vamos a ver las opciones y no vamos a escatimar en esfuerzos, lo primero que hay que ver es que cada situación que podamos plantear sea factible y que no desconcierte a otras líneas, y en ello estamos con la mayor celeridad, como ya hemos hecho reforzando la línea 3, ya tenemos los diseños de los cristales de los dos intercambiadores...», ha indicado.

Y ha insistido en que los santanderinos deben saber que se está actuando con «la mayor celeridad posible». «Estén seguros de que es un tema que me quita el sueño», ha enfatizado la alcaldesa, que ha reiterado que se harán ajustes para «garantizar que la gente pueda llegar en mejores condiciones» a su destino.