El ladrón de las medallas olímpicas las tenía colgadas en su cuarto Imagen de las medallas de Vicente Miera y 'Chani' Galán recuperadas por la Policía Nacional. / PN El autor del robo llegó el sábado a Santander junto con un familiar que tenía que realizar unas gestiones. Mientras tanto, él visitó el Palacio de Deportes, vio las medallas, le gustaron y las «cogió sin más», ha explicado la Policía DM . Santander Jueves, 7 junio 2018, 18:51

El hombre de 45 años residente en Burgos que el pasado sábado robó dos medallas olímpicas del Museo del Palacio de los Deportes de Santander las tenía expuestas en su habitación y no tenía intención de venderlas. Así lo han asegurado este jueves en rueda de prensa los agentes que ayer participaron en su detención, quienes han explicado que el hombre, con antecedentes penales «muy antiguos» no relacionados con delitos contra la propiedad, no planeó el robo. Simplemente, han explicado, «vio la oportunidad de robarlas y lo hizo». El autor de los hechos ha sido acusado de un presunto delito de robo con fuerza.

R.A.M. llegó el sábado a Santander junto con un familiar que tenía que realizar unas gestiones. Mientras tanto, él visitó el Palacio de Deportes, vio las medallas, le gustaron y las «cogió sin más». «Las tenía colgadas en su habitación, una de un reloj de pared y la otra de una balda», ha relatado el inspector jefe de Burgos, Alfredo Rodríguez.

También ha indicado que el hombre vive con su hermana en un piso de la capital castellana y fue localizado por la policía en su trabajo, en el polígono industrial de Villalonquéjar. Cuando los agentes le preguntaron por su viaje a Santander, reconoció los hechos, les acompañó a su domicilio y les entregó los trofeos de Vicente Miera y de 'Chani' Galán.

La Policía , el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han insistido en la importancia de haber identificado y localizado al autor del robo con rapidez para impedir que los objetos hubieran acabado en el mercado negro o en manos de algún comprador que desconocía su procedencia ilícita.

Ruiz ha destacado que la «colaboración» entre policías ha permitido el rápido esclarecimiento del robo de unos objetos que tienen valor «sentimental» para Santander. En el mismo sentido, el jefe superior de Policía Nacional en Cantabria, Héctor Moreno, ha resaltado la «reacción inmediata» de los agentes en un escenario «abierto al público y con vestigios del paso de muchas personas». Sin embargo, la labor de investigación y de la Brigada de Policía Científica permitió identificar rápidamente al autor de los hechos, «sin ningún vínculo con Santander ni con el acto que se celebraba en el Palacio de los Deportes», ha enfatizado, en referencia al torneo de baloncesto de veteranos.

Un aspecto en el que ha insistido la alcaldesa, Gema Igual, quien ha agradecido la colaboración de los organizadores de un torneo «maravilloso» y quienes no han tenido «nada que ver» con el suceso.

También ha calificado de «maravillosa» la respuesta policial, «rápida y coordinada», que ha permitido recuperar las medallas. «Trabajaremos para que no vuelva a suceder algo así», ha asegurado la regidora, que ha reconocido que la seguridad en el Palacio de los Deportes es responsabilidad del Ayuntamiento, que deberá reforzar las vitrinas. «No es fácil abrirlas, pero lo hizo», ha sentenciado.

Por su parte, los policías han entregado a la alcaldesa las medallas que obtuvieron en los Juegos de Barcelona 92 Vicente Miera, entonces entrenador de la Selección Española de Fútbol, y Pablo Galán, que era jefe de equipo de la Selección Femenina de Hockey Hierba. Las distinciones volverán en breve a su lugar en el Museo del Palacio de Deportes.