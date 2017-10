«No hemos llegado al caos, pero se ha notado mucho en la calidad del servicio del TUS» Roberto Ruiz El Ayuntamiento de Santander admite que la ausencia de 24 conductores ha «dificultado» la organización de algunas rutas y ha afectado a trece servicios, el 10% de los previstos. Garantiza la normalidad a partir del miércoles DANIEL MARTÍNEZ y PILAR CHATO Santander Martes, 31 octubre 2017, 18:56

Un retraso de 20 minutos en la línea del autobús para ir al trabajo no es un drama, pero sí un contratiempo desagradable. Igual que tener que viajar de pie y apretado en una línea en la que, habitualmente, no hay problemas para coger asiento. Esas dos han sido las consecuencias más destacadas de la suspensión de 18 trayectos del servicio de transporte urbano de Santander durante la jornada de hoy por falta de personal. «No hemos llegado al caos, pero se ha notado mucho en la calidad del servicio», confirma el portavoz del comité de empresa, José Gabriel Lastra. El Ayuntamiento de Santander ha reconocido los «inconvenientes» producidos hoy y ha pedido disculpas a los usuarios por una situación que califica de «absolutamente atípica». De hecho, asegura que a partir de este miércoles el servicio del TUS funcionará con «total normalidad, una vez resueltas las incidencias»

Los problemas para incorporar a alrededor de una docena de conductores procedentes de la bolsa de empleo que ya estaban seleccionados por el retraso a la hora de realizar los reconocimientos médicos han sido la causa de esta situación. «En algunas rutas se ha notado más y en otras menos, no ha sido algo homogéneo», señala Lastra. El concejal de Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha reconocido las dificultades para cubrir algunos servicios y ha citado el hecho de que hoy faltaban 24 conductores (16 por bajas médicas, 6 por licencias sindicales y dos por permisos retribuidos).

En opinión de Lastra, el Ayuntamiento ha podido «salvar la cara» por las vacaciones de los escolares: «eso ha reducido mucho el número de usuarios a primera hora, si no las consecuencias habrían sido mayores». También reconoce que el Consistorio ha sabido «repartir los daños» al no concentrar todas las cancelaciones en una sola línea. Según la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Santander de los 120 servicios que deberían haber funcionado hoy, 107 lo han hecho con absoluta normalidad y sólo se han visto afectados 13, lo que significa que se han prestado el 90 por ciento de los servicios habituales, manteniendo la totalidad de las líneas en funcionamiento y la mayor parte de las frecuencias. Según ha agregado el edil, mañana, 1 de noviembre, estará restablecido en su totalidad el servicio, que también está garantizado al cien por cien para el jueves. «El servicio municipal de transportes urbanos ha trabajado intensamente para solucionar en tiempo récord una situación absolutamente atípica y seguimos trabajando para que no vuelva a repetirse», ha apostillado Quirós.

Mañana se espera normalidad

Lo que parece seguro es que durante la jornada festiva de mañana, 1 de noviembre, la normalidad volverá al servicio de transporte urbano de Santander. José Ignacio Quirós, durante la reunión mantenida esta mañana con los representantes de los trabajadores, ha puesto sobre la mesa distintas opciones para que en los próximos días no haya que suspender más trayectos. En concreto, según el comité de empresa, ha ofertado «de forma excepcional» a la plantilla realizar horas extra y llamar a algunos empleados que estaban librando a cambio de alguna compensación.

«En principio iban a faltar cinco autobuses, menos que hoy porque al ser festivo también hay menos frecuencias, pero después de ese encuentro se ha cambiado el plan de trabajo y parece que finalmente no habrá ninguna suspensión», señala Lastra. Para el portavoz sindical, lo peor de esta situación es que podría haberse solucionado hace una semana, cuando ya se sabía que esta situación se iba a producir.

«El trato con el Ayuntamiento no es que sea malo, pero cuando pedimos una reunión con la alcaldesa o el concejal para hablar de esta o de otras cosas tenemos que esperar como mínimo un mes», afirma Lastra, quien sí que niega rotundamente que haya 24 trabajadores de baja laboral, como se ha afirmado desde el Consistorio.

Críticas de la oposición

El concejal de Movilidad Sostenible ha censurado el «alarmismo» de los portavoces de PRC y PSOE, José María Fuentes Pila y Pedro Casares, a los que ha acusado de tratar de generar «preocupación y malestar» entre los usuarios del TUS, a pesar del esfuerzo realizado para que las afecciones sean las mínimas.

Para Fuentes-Pila la suspensión de varias frecuencias del TUS por la falta de conductores es la «prueba más reciente» de que el equipo de Gobierno del PP es «incapaz» y está «superado». Ha opinado que se trata de una circunstancia «insólita y gravísima» y se ha preguntado a qué espera la alcaldesa, Gema Igual, para «dar la cara, pedir perdón y explicar la situación que ha generado su nula capacidad de previsión».

Ha criticado que mientras el equipo de gobierno gasta 6,5 millones «en pintar líneas en el suelo» para el Metro-TUS, «no es capaz» de conseguir que funcionen las líneas actuales. También ha criticado que el concejal José Ignacio Quirós «venga ahora con excusas de mal gestor» y diga que «la situación es atípica y coyuntural», y le ha instado a reconocer que la plantilla del TUS es «claramente insuficiente» y que la contratación temporal «no es la solución, solo un parche».

Santander Sí Puede ha calificado de «inaceptable» la cancelación de líneas y ha señalado que evidencia una «absoluta falta de previsión» por parte del concejal responsable de movilidad del ayuntamiento, José Ignacio Quirós. Para la formación municipalista, la «excusa» de que los nuevos trabajadores del servicio no se han podido incorporar a tiempo por el retraso en el reconocimiento médico es «absurda a la par que recurrente, ya que ha sido utilizada en otros casos, como por ejemplo con ocasión de las deficiencias del servicio que suelen darse en los meses de verano».

El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, cree que la supresión de frecuencias vivida hoy demuestra la necesidad de mejorar el servicio y la «nefasta gestión del Partido Popular».

Casares señala en nota de prensa que el 30% de los autobuses de la flota del TUS no ha funcionado hoy por una falta de personal «que es evidente» cuando quedan sin consolidar 60 puestos de trabajo y más de 20 plazas vacantes sin cubrir. Y considera que «es más grave aún» que muchos santanderinos se hayan enterado en la prensa de que trece frecuencias se suspendían por falta de personal y «el equipo de gobierno ha sido incapaz de decir nada».

Casares pide al equipo de gobierno que ponga fin a la «precaria situación» del transporte urbano en la ciudad. A su juicio, la falta de personal y el deficiente mantenimiento están provocando que «diariamente» no se cumplan los horarios establecidos y se queden los usuarios en las paradas «esperando a un autobús que nunca llegará» o bien porque debido a esto «los autobuses van llenos por la inexistencia de líneas».