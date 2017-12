Artesanía para regalar en Navidad

En el mercado efímero de Navidad, de un mes de duración se puede encontrar de todo. Y, en especial, mucha artesanía de calidad. Está abierto hasta el 7 de enero y en él, la Asociación del Mercado Navideño de Santander pone «gran interés y mucho trabajo para que todo salga bien y sea un espacio digno», dice su presidenta, la escultora Amparo Godoy. El mercado cuenta «con el gran apoyo del Ayuntamiento de Santander», pero cada puesto paga 1.300 euros, para el montaje de la estructura cubierta, la decoración, los gastos generales y las tasas municipales por ocupación del suelo público.

Los santanderinos responden, aunque «el año pasado algunos no ganaron mucho, de manera que ocho no han repetido», explica Carmen Vicario, que junto con Luis Félix Vigil son los veteranos del mercado. «Comenzamos hace cuarenta años en La Porticada, cuando no hacía falta ni permisos ni licencias municipales». Eran tiempos difíciles, «porque los puestos se montaban y se desmontaban cada día. Más adelante conseguimos que nos dejasen tener toda la Navidad instalada la estructura metálica». Tienen bufandas a 12 euros, guantes a 8, pendientes a 6, collares a 10 y broches a 8.

Entre los vendedores que se estrenan este año están Ángel Barroso y Conchi Ventura, que tienen su taller La estrella, en la Sierra de Gredos (Ávila). Venden juguetes artesanos tradicionales tallados en madera por él y pintados por ella. Llevan treinta años en ello y desde hace cinco venden en la feria que se monta en verano en la terraza de la Primera Playa de El Sardinero. «Conocemos la ciudad y por eso nos hemos decidido a instalarnos en Navidad también», dice Ángel. Sus piezas son de madera de aliso, castaño, roble y nogal. Tienen camiones por 38 euros, teatritos por 45, norias por 35 ó el acróbata por 10. «Nuestro público es clásico e infantil; hasta algún piloto de líneas aéreas nos ha comprado un avión (25 euros)». Tienen un producto especial para Cantabria: pequeñas vacas tudancas y frisonas, talladas a mano, a la venta por 38 euros.

Horario El horario de apertura es de 10.00 a 22.00 horas, con posibilidad de cierre al mediodía. Para los días 25 de diciembre, y 1, 5 y 6 de enero, sin embargo, la apertura es opcional.

Cosas especiales, como el belén montañés en barro, que elaboran Arancha y Ángel con taller en Herrera de Camargo. Cerámicas hechas a mano y en horno tradicional, para que tomen vida personajes de Cantabria: estelas, guerreros cántabros o el «duenduco», a 5 euros, «que vendemos muy bien y hemos creado nosotros». El misterio del belén (las figuritas policromada de la Virgen, San José, el Niño, el buey y la mula) está a la venta desde 35 euros. «Es el segundo año que las tenemos y están siendo un éxito», dice Ángel.

Ver trabajar el cristal a Juan Carlos Torrecilla es un espectáculo. Son varillas que vienen de Murano y que trabaja con soplete y, luego, pasa al horno. Piezas muy exclusivas de joyería artesana. «Es un trabajo muy particular y el público agradece ver cómo lo hago». Es autodidacta y sus piezas únicas se encuentran en varias tiendas de Cantabria y España. Los llaveros están a 15 euros; los colgantes a 20 y los anillos de cristal y caucho a 18.Tiene su taller (La moderna), en Argoños. Sol Laínz, es otra de las veteranas. Su taller de aguafuertes está en Salces (Reinosa). Sus piezas son únicas: la Grúa de piedra, los raqueros, la calle de Lope de Vega.... Las piezas más baratas cuestan 10 euros.

Y tradicionales y artesanas son también las creaciones de Amparo Godoy, con taller en Puente Arce. La pieza más baratas, un noray, está en 7 euros. Tiene raqueros, la Grúa de piedra, murales de barcos... «El mar es muy importante para mí, nací a 200 metros de él», explica.