«No habrá Mundial de Palas por falta de apoyo municipal» Imagen del Mundial que se organizó el pasado verano en Santander. / María Santander El club organizador del campeonato dice que se les ha «toreado, sin colaborar con patrocinios y ni siquiera con camisetas» JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Miércoles, 6 junio 2018, 07:19

Los responsables de la Escuela de Palas de Cantabria, organizadora del Mundial de Palas, han arremetido contra el Ayuntamiento de Santander por su postura de no apoyarles más al no poder justificar las subvenciones. Los organizadores del torneo ven el asunto desde una óptica distinta. «La razón principal por la que no vamos a seguir con este torneo es la falta de compromiso por parte del Ayuntamiento. Se nos ha toreado sin colaborar con patrocinios, a pesar de ser un evento para la ciudad, ni tan siquiera aportar unas camisetas». Eso sí, admiten los organizadores que «no de todos los gastos hay comprobantes físicos que les sirva al Ayuntamiento. Hay cosas que se pagaron en mano y de otras no hay facturas que les valgan». «Se intenta desvirtuar la realidad achacando que el evento no continua por no poder justificar el presupuesto presentado», dicen. «Pero es que de los 70.000 euros del presupuesto inicial presentado se quedaron en 35.000 porque, al no contar con apoyos, no se pudo cumplir con lo previsto», explicó este martes uno de los organizadores.

Incidió en que el campeonato salió adelante con 4.000 euros del Gobierno de Cantabria y gracias a los pequeños negocios, personas cercanas y amigos de los organizadores que aportaron dinero, «junto con el que pusimos los organizadores de nuestro bolsillos».

Además, «cuatro meses después de terminado el evento y ya entrado 2017, recibimos 5.300 euros del Ayuntamiento, cantidad que ni siquiera sabíamos que íbamos a recibir porque desconocíamos cuánto y cuándo pagarían. Ese dinero se usó para terminar de pagar a los proveedores, que aguantaron pacientemente y nos permitieron pagarles poco a poco hasta que se les liquidó».