La Navidad ya dispara los precios Los comerciantes del Mercado de La Esperanza achacan al temporal la subida en algunos pescados como la merluza y el rape 02:41 Dos mujeres trabajan en uno de los puestos de marisco del Mercado de La Esperanza de Santander. / Foto: Javier Cotera / Vídeo: Pablo Bermúdez MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:18

«El pescado ha doblado el precio en relación a las pasadas Navidades. Ni yo mismo esperaba que subiera tanto, pero el temporal ha hecho que el producto escasee en estas fechas de tanta demanda». Son palabras de Emilio Costas, de pescaderías Costas, en el Mercado de La Esperanza, en Santander. Y sólo hay que volver de nuevo a este emblemático emplazamiento comercial –El Diario estuvo hace casi un mes– para comprobar la evolución que han tenido los productos ‘estrella’.

La merluza pescada a anzuelo ha subido en el puesto de Costas desde noviembre de 7,50 a 15 euros el kilo. En cambio, otros pescados, como la lubina, la dorada o el bacalao desalado, no han registrado tanto incremento. «Y más que van a subir en los próximos días según nos han adelantado los proveedores de la lonja», avisa María José, de Celvi, quien recuerda que la mala mar de la pasada semana impidió que los barcos salieran a faenar, lo que ha disminuido la pesca.

«Los precios están de locura», corrobora Unai Martín Bedia, de la pescadería del mismo nombre. Y aprovecha para recordar que hay que comprar pescado todo el año, «no sólo ahora, cuando los precios están disparados». Una mujer asiente y recuerda que el precio del besugo está a 58 euros el kilo. «No nos da el salario para pagarlo. Vine a por besugo, pero no me lo llevo por el precio al que está. He comprado un chipirón por 10 euros, hermoso, pero muy caro, incluso pensé que se habían confundido».

Además El cochinillo y cordero alcanzan índices de consumo históricos esta Navidad

También ha subido el marisco, aunque «lo normal por estas fechas navideñas». Un 25% en el último mes, según calcula Ana Trueba, del puesto de marisco Ana y Vanessa. «El marisco se mantiene parecido a otros años, nada que ver con la subida que ha registrado el pescado», compara Ana. Entre el marisco destaca la cigala viva grande, que en noviembre estaba a 32 euros el kilo y ayer se vendía en este puesto a 80 euros; o los percebes, de 32 euros a 54 el kilo, tamaño grande. Por supuesto, también se ofertan angulas. El kilo, parecido a otros años, se paga a razón de 900 euros, bajo pedido.

Los embutidos, otro de los productos más demandados, mantienen su precio fijo todo el año en el puesto de Payno, donde el jamón de bellota cortado a cuchillo está a 99,90 el kilo y a 39,50 la paleta ibérica. Y en las carnicerías, el cordero y el lechazo, cuyo precio subió un poco hace una semana se ha vuelto a recuperar y está casi igual, dos euros arriba. El lechazo a 19,90 y las chuletillas a 26,90 el kilo en el puesto de Camus.