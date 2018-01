El nuevo gestor del Club Feygón reformará la instalación por completo Estado actual de las instalaciones del club de Feygón en El Sardinero. / Antonio 'Sane' Santander El centro deportivo Be Up compra la concesión e invertirá de inmediato 269.000 euros para las primeras reformas | Dentro de una año presentará «un proyecto más sólido» MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Domingo, 21 enero 2018, 07:59

El centro Be Up, que inauguró el pasado agosto 8.750 metros cuadrados de instalaciones deportivas en Monte, ha adquirido la concesión para la gestión del conocido club de raqueta Feygón, ubicado en una parcela con gran potencial en pleno Sardinero, entre las calles Gregorio Marañón, al sur, y la avenida del Faro, al norte. De esta forma, los socios de Be Up Santander, por el mismo precio, van a poder disfrutar indistintamente de sus dos sedes, una de ellas, la de El Sardinero, destinada a los deportes de raqueta y actividades acuáticas (surf, Kayac, piragua...).

Según informó el bilbaíno Manuel Abajo, director de operaciones de Be Up, «ante el gran potencial de la ubicación de Feygón, el club será el epicentro de las actividades al aire libre de Be Up». Por el momento, ya se ha retirado una pequeña caseta-bar de madera porque la nueva empresa «va a cuidar la estética, adecuando el club a la nobleza de su ubicación», aseguró Abajo.

Otro objetivo será «dinamizar la parte social y deportiva del club», enfocándolo a familias «cuidando el espacio y actividades para niños, ya que este público familiar supone un 42% de nuestros clientes», resaltó Abajo, anterior gerente del Club Jolaseta de Bilbao y ex director del Go Fit de Santander.

Para todo ello será necesario una reforma integral del club, que ha quedado obsoleto, señalan, y no aprovechar el terreno que lo acoge, propiedad de la comunidad de propietarios Feycansarco, que lo alquila. El club Feygón, único centro privado deportivo de Santander junto con el de Monteverde, cayó en decadencia y de los 700 socios que llegó a tener en 2002 hoy mantiene 166. Unas instalaciones construidas a parches y prácticamente al aire libre no han ayudado a tener tirón.

«He sufrido un gran desgaste, pero me voy seguro de que lo dejo en las mejores manos» Willy Lahoz, Anterior gestor

Con vistas la mar

El pasado noviembre, el Ayuntamiento aprobó un proyecto de edificabilidad presentado por la sociedad mercantil adjudicataria, Centro Deportivo del Norte S.L., que hasta entonces gestionaba la gran figura del pádel Willy Lahoz, empresa que fue traspasada ese mismo mes a los administradores solidarios José Domingo San Emeterio Diego y Oscar San Emeterio Diego, según recoge el Registro Mercantil de Cantabria.

Lahoz explicó a este periódico que «la lucha por sacar adelante el proyecto de edificabilidad ha sido muy dura, sobre todo cuando el anulado PGOU lo echó atrás». Finalmente, el proyecto vio la luz hace tres meses: «Se podrá construir el primer gimnasio con vistas al mar de Santander», celebró el deportista, que ha traspasado la concesión porque, dice, «he sufrido mucho desgaste, doy el relevo contento de dejar el club en las mejores manos con profesionales de primer nivel».

«Han sido años de incertidumbre, pero el futuro es crecer dentro de un gran proyecto» Adrián Mouga, Director Escuela Tenis

Novedades

La parcela del club es de 8.313 metros cuadrados, con un desnivel de 13 metros. Existe una instalación «anticuada» con gimnasio, vestuarios y recepción de 400 metros cuadrados cuya demolición está prevista. El proyecto aprobado permite un coeficiente de edificabilidad del 0,6 metros cuadrados, para cubrir 2.893 metros cuadrados. El centro podrá tener dos plantas cuya altura no sobrepase el muro de la Avenida del Faro, para no tapar las vistas al mar.

Proyecto 0,6 es el coeficiente de edificabilidad aprobado, en dos plantas y una ocupación de 34,98% Inversión de 269.000 euros. Para la creación de un estudio de pilates con maquinaria de primer nivel; mejora de la zona de fitness y entrenamiento personal; creación de una nueva pista de tenis y rehabilitar otra; mejora de las pistas de pádel; mejora de la iluminación; creación de zona de juego infantil y de zona de ocio y familiar. 20 puestos de trabajo. A corto plazo se van a asentar los 20 puestos de trabajo que ya existen y a largo plazo se prevén más contrataciones.

Con una primera inversión de 269.000 euros se va a construir una nueva pista de tenis y rehabilitación de otra existente y un estudio de pilates nuevo con máquinas de primer nivel; se mejorará la zona de fitness y entrenamiento personal; se pondrá iluminación de alto nivel en las pistas; adecuación de las pistas de pádel; creación de una zona social y zona para niños. Se asentarán 20 puestos de trabajo.

El centro deportivo reforzará la escuela de tenis, bajo la dirección de Adrián Mouga, que quiere crecer hasta 200 alumnos. «Ha habido incertidumbre en el pasado, pero ahora estamos en un gran proyecto», dijo Mouga.

El nuevo club presentó este viernes la metodología de la escuela enfocada a los valores del deporte y divertirse, y la nueva uniformidad en color azul y celeste. «Se organizarán campeonatos de tenis, eventos e intercambios con escuelas de Inglaterra y España». En el pádel también se dinamizará con torneos, bajo la tutela de Fernando Rey.