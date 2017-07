Los nuevos concejales no adscritos votan con el PP la formación de las comisiones de los plenos

La propuesta planteada sobre la representación en las comisiones del Pleno de los tres ediles no adscritos (David González y Cora Vielva, ex de Ciudadanos; y Antonio Mantecón, ex de Ganemos) ha sido aprobada este miércoles sin consenso al votar solo a favor el equipo de Gobierno (PP) y los exconcejales de la formación naranja.

A dicha propuesta, por la que se deja en 15 el número de miembros de las comisiones, de los que dos serán no adscritos, se ha abstenido la edil del grupo Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yánez, y han votado en contra PSOE, PRC, el concejal del grupo mixto, Miguel Saro, y el no adscrito Antonio Mantecón. De hecho, Mantecón ha amenazado con una posible impugnación y la presentación de un recurso contencioso-administrativo pues cree que la propuesta "no tiene ningún soporte jurídico" y "se pasa por el arco del triunfo la doctrina del Tribunal Constitucional" que reconoce el derecho de los ediles no adscritos a estar en "todas" las comisiones "con voz y voto". "Es una prevaricación de libro", ha aseverado.

Tras la aprobación de la propuesta en el pleno Pleno, las comisiones del mismo continuarán compuestas por 15 miembros, 7 de ellos del PP, 2 de PSOE, 2 del PRC, un concejal del grupo Ganemos Santander Sí Puede, otro concejal del grupo Mixto y dos concejales no adscritos. Según lo aprobado, se da un plazo de tres días a los concejales no adscritos para ponerse de acuerdo sobre quiénes de ellos integrarán cada comisión y si no se llega a un consenso sobre esta cuestión, el reparto se decidirá en un sorteo en la Junta de Portavoces.

Si no se ponen de acuerdo los tres concejales no adscritos, se hará un sorteo

Ya a la salida de la comisión, tanto Mantecón como David González reconocían la dificultad de llegar a un acuerdo sobre el reparto, con lo que, según lo aprobado, el sorteo podría ser la fórmula. Con la aprobación de la propuesta, elaborada tras un informe de la Secretaría General del Pleno, se mantiene el número de miembros pero se reajusta la representación en ellas en un intento, según se ha apuntado, por conjugar el respeto a los derechos que la ley otorga a los concejales no adscritos manteniendo a la vez la proporcionalidad para que no haya una "sobre-representación" de los ediles que tienen esta condición.

Derecho de proporcionalidad

Sobre esta cuestión, Mantecón ha reconocido que "el derecho de proporcionalidad se debe garantizar" pero sin que esto suponga "que se coarte el derecho a la participación en las comisiones". "No se puede vulnerar el derecho a participar en todas y cada una de las comisiones del Pleno de un concejal no adscrito haya 3, haya 2 o haya 20", ha insistido.

Por todo ello, ha criticado la propuesta -y que según el equipo de Gobierno "sale" y respeta lo establecido en el informe elaborado por el secretario general- porque, a su juicio, garantiza la proporcionalidad pero no el derecho de los no adscritos a estar en todas las comisiones y, por lo tanto, considera que no cumple lo establecido en la ley. "Quienes incumplen la ley con esta propuesta son ustedes", ha advertido a quienes han votado a favor en el Pleno.

IU y PSOE también han justificado su rechazo a la propuesta en la consideración de que no quedan garantizados los derechos de los concejales no adscritos con esta propuesta. Mientras, el PRC, que también ha votado 'no' ha señalado, en alusión al sorteo, que "la democracia no puede ser una rifa".

Mantecón ha criticado que en la propuesta se plantee como solución para el reparto un consenso entre los propios concejales no adscritos y también ha censurado la idea del sorteo si no hay acuerdo, una propuesta planteada por el equipo de Gobierno al no existir normas externas ni internas que regulen este tema.

Negativa a aumentar el número

Tanto para este edil no adscrito y también para el de IU Miguel Saro, existen otras alternativas que, a su juicio, conjugarían proporcionalidad y el derecho de los no adscritos a asistir a todas las comisiones, como, por ejemplo, sería aumentar el número de integrantes de las comisiones.

En relación con este asunto, el portavoz del equipo de Gobierno, César Díaz, ha señalado que para que todos los no adscritos pudieran estar en todas las comisiones y se garantizase la proporcionalidad habría que elevar el número de integrantes de las comisiones a 27. "Serían miniplenos", ha dicho.

«Lo que no va a hacer el equipo de Gobierno es un Ayuntamiento ingobernable»

En el mismo sentido, la alcaldesa, Gema Igual, ha asegurado que "lo que no va a hacer el equipo de Gobierno es hacer un ayuntamiento ingobernable". "Lo que no va a hacer este equipo de Gobierno es porque nos presentemos por un grupo político y luego me quiera mover y luego me ponga para acá y me ponga para allá, tengamos que pasar de tener quince personas en una comisión a tener 27 personas en una comisión y pagar dietas a las personas que les corresponde la dieta", ha dicho.

Mantecón cuestiona la independencia del secretario El principal enfrentamiento en el Pleno, en el que se ha tomado en consideración el abandono de González y Vielva de Cs y la desaparición del grupo 'naranja' en el Ayuntamiento, se ha producido cuando Mantecón ha cuestionado la independencia del informe elaborado por el secretario del Pleno. "Si esto es un informe independiente que venga Dios y lo vea", ha dicho el edil, que considera que es un informe "a todas luces hecho a la medida de una voluntad política, que es la del equipo de Gobierno". "Que esta propuesta persigue invalidar nuestra participación política en el mayor grado posible, en este pleno, en las comisiones informativas y en este Ayuntamiento eso lo sostengo aquí y donde haga falta aunque ustedes no lo reconocerán nunca", ha opinado Mantecón. La críticas de este concejal no adscrito al secretario del pleno han provocado el reproche del equipo de Gobierno, quien ha defendido la independencia de este funcionario y de sus informes y ha pedido al concejal no adscrito que retirara sus palabras.

En la sesión plenaria de hoy, de carácter extraordinario, se ha dado cuenta del abandono de González y Vielva de la formación naranja, lo que supone la desaparición del grupo Ciudadanos del Ayuntamiento al quedarse sin miembros.

Pese a que lo que ha originado la convocatoria extraordinaria del Pleno ha sido su marcha de Ciudadanos, ninguno de estos dos concejales han tomado la palabra en la sesión y se han limitado a votar a favor de la propuesta.

González ha justificado este voto en el hecho de que la propuesta venía avalada por el informe del secretario municipal. "Siempre hemos votado a favor de los informes de los técnicos municipales porque respetamos su trabajo", ha dicho tras el Pleno.

Respecto a la postura mantenida por el resto de grupos, ha señalado que estaba "dentro de lo esperado", aunque sí ha censurado las críticas que les ha dedicado el portavoz del PSOE, Pedro Casares, quien ha asegurado sentir "vergüenza" por lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento con casos como los de los ediles David González y Cora Vielva, a los que ha llamado "tránsfugas". González ha señalado que le resulta "extraño" lo dicho por Casares cuando el PSOE en el Ayuntamiento de Piélagos ha realizado una "defensa a ultranza" de ediles que han dejado Cs y han pasado a ser no adscritos. "No sabemos si el PSOE, dependiendo de donde sale el sol o donde sopla el viento o el ánimo de cada portavoz, tiene una doctrina u otra", ha dicho.