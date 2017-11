Obras para construir las nuevas marquesinas del Metro-TUS Trabajos de sustitución de las marquesinas en el Paseo de Pereda. / María Gil Lastra Santander Las nuevas paradas tienen que adaptarse a los autobuses articulados, más largos, de dieciocho metros de longitud MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Viernes, 3 noviembre 2017, 19:35

La entrada en funcionamiento del Metro-TUS no sólo ha obligado a cambiar el aspecto de las calles en algunos tramos, sino que también lleva aparejada otras actuaciones necesarias para su puesta en marcha. Por ejemplo, las marquesinas de las nuevas paradas para adaptarse a los autobuses articulados, más largos, de dieciocho metros de longitud. En concreto, se está ampliando la longitud de las paradas desde Puertochico hasta el Ayuntamiento.

El Metro-TUS pretende reducir el tiempo del transporte de viajeros en la ciudad, según los planes del Ayuntamiento. Estos grandes autobuses sin interrupción no encontrarán a su paso semáforos en rojo, de manera que no deban parar y se ralentice el servicio y tampoco tendrán obstáculos, por lo que se han eliminado todos los aparcamientos de coches y motos desde Puertochico hasta el Ayuntamiento.

En las obras de adaptación al nuevo servicio, se ha retirado un quiosco de prensa, que ha sido trasladado frente a la fachada del Banco Santander y se ha devuelto el paso de peatones de Calvo Sotelo a la altura de la Seguridad Social a su estado original, no invadiendo la calzada. También se ha trasladado la parada de taxis de la Catedral, desplazada hasta la calle de Isabel II, entre Emilio Pino y Cádiz. Para conseguir que los vehículos particulares no aparquen en el carril bus que recorrerá parte del centro de Santander una red de cámaras que está siendo instalada en las calles vigilará y servirá para sancionar. Las cámaras tomarán el número de matrícula y lo transmitirán a la central de la Policía Local, para que procedan a emitir la sanción correspondiente. Por el carril bus pueden circular los autobuses municipales, los vehículos de emergencia y los taxis de Santander. Los taxis de otras localidades deberán circular por los carriles generales. Si no lo hacen y son detectados por los agentes del Policía Local o las futuras cámaras de control, serán sancionados.