Las obras inundan Santander DM El Ayuntamiento tiene en marcha 21 obras, anuncia el inminente inicio de otras dos y contempla en el horizonte una docena más por diversos barrios, del centro al extrarradio | Consulta el mapa interactivo JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Domingo, 13 mayo 2018, 16:12

Los vecinos del centro de Santander cuentan los días para que llegue el mes de junio. Y no sólo porque se supone que llegará el buen tiempo, sino porque en ese mes estarán acabadas buena parte de las obras que les atormentan desde hace meses. Están levantada y cortada al tráfico Lope de Vega y Peña Herbosa, por renovación integral y colocación de rampas mecánicas hacia la iglesia de El Carmen; está cortada la mayoría de los días Daoiz yVelarde por la sustitución de las tuberías del gas.Está cerrado el primer tramo de Bonifaz porque no hay salida a Lope de Vega. Y también Martillo, por la renovación de las redes de suministro y el cambio de adoquines a granito, para que no se hunda la calzada. Desde esta semana está levantada la mitad central de la calle Miguel Artigas, céntrica vía que estará en obras hasta la segunda semana del mes de julio. Y este pasado jueves se inició el nuevo vial de salida del Polígono de Candina.

Las próximas obras a comenzar son el edificio de la calle de la Paz ylas rampas del Gurugú

Las obras municipales se reparten por el municipio y empezarán más este mismo mes: la instalación de rampas mecánicas en la Subida al Gurugú hasta Canalejas y la construcción del edificio administrativo en la calle de La Paz. Y como 'de próximo inicio' están incluidas por el Ayuntamiento la pavimentación del vial oeste AE-105 en Peñacastillo; la cubrición de los juegos infantiles en el Centro Cultural Doctor Madrazo y en El Alisal; el cambio de todas las ventanas de las dos últimas plantas de la Casa Consistorial; y la construcción de un aparcamiento en el exterior del Pabellón del Teka.

21 obras en marcha

El listado de obras municipales parece inacabable y, como dice la alcaldesa, Gema Igual, «está muy claro que Santander tira de la economía regional. Tenemos 21 obras en ejecución y 24 millones de euros en la calle».

A las obras municipales se unen la construcción de edificios de vecinos a cargo de promotoras privadas en la S-20, en GeneralDávila, en La Albericia, en Puertochico, en Hernán Cortés ante al antiguo Banco Mercantil...

Septiembre comenzará con la reforma integral de la calle de Cervantes y los cambios de tráfico

Tiene complicado el peatón moverse por el centro. A las obras municipales se han unido los andamios en las cuatro fachadas del RealClub de Regatas, para que no caigan a las aceras piedras del deteriorado edificio; enfrente está andamiado un inmueble que se está remodelando y, como consecuencia, la placita junto al edificio Macho está llena de casetas de obra y sacos con cascotes. Y, a pocos metros, la antigua sala de exposiciones de la FundaciónBotín está siendo remodelada para devolverla a su estado original: dos locales de dos propietarios. «Complicado caminar por esta zona», dice el presidente de la asociación Pombo-Cañadío-Ensanche,Ricardo Alea.

En el Paseo de Pereda hay varios edificios andamiados para renovar sus fachadas y tejados y algunos locales están en obras en esta zona y también en el centro.Pili Carrera abre una tienda en Calvo Sotelo; Perfumerías Avenida, un nuevo establecimiento enJuan de Herrera; Lupa un gran supermercado en Rualasal; está siendo renovado un bar-cafetería en Juan de Herrera; y debajo de la iglesia de La Anunciación se instalará una joyería...

En definitiva, Santander está 'llena de obras'. Y más que se iniciarán pasado el verano. En septiembre comienza la reforma integral de la calle de Cervantes, lo que conllevará el cambio de sentido del tráfico en alguna calle de la zona.Al barullo del tráfico están acostumbrados los conductores del Ensanche, «con las calles cortadas desde hace meses es complicadísimo moverse por aquí. Además se han suprimido decenas de aparcamientos por las obras en Lope de Vega, Bonifaz,Peña Herbosa y Daoiz yVelarde, en calles en las que la mayoría de los edificios de vecinos no tienen aparcamiento propio». Lo explica así un vecino de la zona y añade que «aunque acaben las obras, no volverán todas las plazas de aparcamientos. Se han suprimido 17 en Lope de Vega y dos en su entronque con Santa Lucía».

Buen ritmo

Las obras, indica el concejal de Infraestructuras, César Díaz Maza, «avanzan a buen ritmo» y Lope de Vega y Peña Herbosa estarán abiertas al tráfico antes de julio. En Lope de Vega se están colocando ya las baldosas de la acera oeste, junto a la que van las rampas mecánicas. A finales de este mes de mayo la obra estará acabada y se abrirá al tráfico de vehículos. Las rampas serán instaladas en junio, pero entrarán en funcionamiento más adelante, sin fecha aún determinada.

Peña Herbosa y Lope de Vega se abren al tráfico el 30 de mayo y Martillo, el 30 de junio

En Peña Herbosa los vecinos comprueban día a día cómo avanza la colocación de los nuevos adoquines de granito rosa porriño. Acera y calzada serán una plataforma única (al mismo nivel) con lo que esta céntrica vía quedará transformada. La obra estará acabada para el 30 de mayo, ya que en los próximos días se incorporarán al trabajo nuevas brigadas de instaladores de adoquines.

Y en la calle Martillo las obras acabarán el 30 de junio, «tal como se anunció el día que se iniciaron», recalca Díaz. Así que la paz volverá al centro de Santander, junto con las esperadas buenas temperaturas veraniegas.

Aún tendrán que esperar para recobrar la vida tranquila los vecinos de la calle de Jiménez Díaz, desde Camilo Alonso Vega hasta pasado Perines, pues las obras de renovación de esta vía acaban en septiembre. «No vemos el momento de que acaben, ya son varios meses de polvo y ruidos y esto parece Bosnia durante la guerra», dice Pedro, uno de los vecinos jóvenes de esta calle aficionado a la fotografía y que está realizando un completo seguimiento gráfico de los trabajos que se desarrollan.

Cervantes, para septiembre

Cuando los turistas se vayan, las obras volverán al centro. En septiembre se inicia la total transformación de la calle de Cervantes y los cambios de tráfico en las vías adyacentes y, hace días, el Ayuntamiento informó de la aprobación de los proyectos técnicos de otra batería de pequeñas obras en los barrios, financiados a cargo de los Presupuestos Participativos del año 2017, con un montante base de licitación de 116.287 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El Ayuntamiento tiene en marcha 21 obras, por importe de 24 millones de euros

Incluyen la reparación de una acera en Peñas Redondas; una nueva acera en el parque de Pedro Poveda (Tetuán); la instalación de un paso de peatones en Fernando de los Ríos 52; nuevos hidrantes en Santa Teresa-Francisco Palazuelos; marquesinas en General Dávila 206 y en la calle Ricardo León; ampliación del área de parada en la marquesina de Luis Quintanilla Isasi; mejora de la Fuente Jumerios en Peñacastillo y del entorno de la iglesia de San Román; y el ensanche y rebaje de aceras de la calle El Somo.