Las palas vuelven a la S-20 con nuevas promociones de pisos

Tecniobras es el principal promotor en Santander

El grupo Tecniobras tiene varias promociones en marcha, tres de ellas en el núcleo urbano de Santander. El representante de esta empresa, Luis García del Río, destaca «la dificultad para construir en Santander, porque no hay solares para atender la demanda de quiénes desean vivir en el centro». No hay solares en el centro, así que tenemos que realizar nuestro trabajo fuera de este ámbito. Pero hay que trabajar mucho para poder desarrollar una promoción. La crisis no ha acabado, ni mucho menos. Los bancos son reacios a financiar obras y eso nos complica mucho el trabajo, que se convierte en un proceso muy lento y que en muchos momentos es de precisión de cirujano», dice.

Tecniobras ha acabado un edificio de 27 pisos en la calle Alta y tiene en ejecución otro de 16 en Prado San Roque, cerca del campo de fútbol delRegimiento Valencia. En la calle de Santa Lucía tiene en construcción 29 pisos, 110 garajes y un edificio para dotaciones municipales. También tiene en fase de negociación la construcción de pisos en El Cabildo de Arriba y la construcción de un edificio en la calle de Tetuán, en el solar que ocupó el bloque siniestrado en octubre del año 2008.

Además, tiene en marcha la promoción Peña delCastillo, finalizada la fase I de 19 chalés y a punto de iniciar la fase II, de otros 18. Espera empezar en breve la obra de 17 chalés en San Román, 6 en Corbán, 16 en Peñacastillo y tiene otros 13 en Peñacastillo en construcción. «Puede que, en conjunto, parezcan grandes obras, pero son pequeñas promociones que están saliendo adelante con mucho trabajo», acaba DelRío.