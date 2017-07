Pérez del Molino cierra la perfumería para reformar todo el bajo comercial La perfumería ha estado con descuentos varios días.Ha cerrado sus puertas y está siendo retirado todo el género. / Javier Cotera Los propietarios del edificio siguen con sus planes de transformación de la planta baja para ofrecérsela a las cadenas que quieren instalarse en el centro de la ciudad JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Lunes, 3 julio 2017, 07:21

La ciudad ha perdido otro de sus comercios tradicionales, la perfumería del edificio Pérez del Molino de 295 metros de superficie, uno de los establecimientos que daba servicio a la amplia población de esta parte de la ciudad. Con el cierre de la perfumería, la familia Pérez del Molino sigue adelante con su plan de total transformación de esta planta de más de 1.500 metros cuadrados para dejarla dispuesta para ofrecérsela a las cadenas.

La perfumería no era explotada por Pérez del Molino, como ninguno de los otros comercios que han venido ocupando las dos plantas del edificio desde hace años. En 2016 fue desalojada el espacio de Dihosa-Hogar Hotel y un córner dedicado a bisutería. Este mismo año ha desaparecido de la primera planta el comercio Lera, que ocupaba un amplio espacio. Y, ahora, desaparece la perfumería, un local alquilado a la cadena Avenida, del Grupo Recio, con base en Salamanca y que tiene dos establecimientos en Torrelavega. El local que deja la perfumería tiene 295 metros cuadrados en superficie y 57 en sótano. Como informaron desde la empresa, la intención es que la perfumería regrese al espacio una vez que Pérez del Molino acabe la transformación de la planta, aunque no hay una fecha determinada.

El espacio supera los 1.500 metros y en su reforma se trabaja desde hace semanas

Desde hace cuatro meses, SIEC realiza la obra de transformación de toda la planta baja, incluyendo el acceso por la calle de Rualasal, donde la intención es realizar una gran escalera de comunicación interna, para facilitar el flujo de clientes en la planta baja. En este amplio espacio se están reforzando los pilares y se ha levantado todo el suelo para conseguir un espacio corrido, sin escaleras o rampas como hasta ahora, lo que facilitará el desplazamiento del público en el futuro comercio que se instale en él. En los próximos días, las máquinas entrarán también en el espacio de la perfumería, levantando todos los paneles decorativos, eliminando las escaleras para conseguir un suelo corrido y dejando al descubierto la antigua escalera mecánica que comunicaba esta planta con la primera, donde hace años estuvo una tienda de confección de la cadena Hernández. Las obras se alargarán durante todo este año.

Cierran Stil y Presmanes

No es esta tradicional perfumería el único negocio que desaparece del centro. En los próximos días echa el cierre la tienda de confección de hombre Stil, después del repentino fallecimiento de su propietario,Carlos Gandarillas. En estos momentos Stil ofrece todo su género con descuentos del 50%. También está en liquidación la veterana Joyería Presmanes, con descuentos hasta del 50% en numerosos de sus productos, muchos de diseño y fabricación propia. El cierre es un hecho, aunque no hay fecha establecida; en cualquier caso para después del verano. No serán los únicos locales que cierren después de las rebajas porque, como dice Agustín Ordejón, presidente de la federación Fepycan y secretario general de los comerciantes del Casco Viejo, «las ventas no remontan. En algunos momentos parece que se han alegrado, pero es un espejismo. No hay más que ver que las rebajas ya estaban en los carteles de los escaparates hace más de un mes».

El descenso de las ventas y la situación económica ha hecho que Adolfo Domínguez haya trasladado su tienda de hombre y mujer desde el amplio local de la Plaza del Príncipe hasta uno más pequeño en la calle de Juan de Herrera junto a la iglesia de La Anunciación, esquina con Santa clara. En busca de un local con un alquiler a mejor precio en el centro de Santander.