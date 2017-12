El Pleno de Santander rechaza sin debate la moción de Ganemos para investigar el incendio del MAS María Gil La concejala Tatiana Yáñez Barnuevo reclamaba la creación de un comité y la reprobación de la edil de Cultura DM . Santander Jueves, 28 diciembre 2017, 16:03

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado, sin siquiera debatirlas, las dos mociones de la concejala de Ganemos, Tatiana Yáñez Barnuevo, sobre el incendio del MAS, en las que reclamaba la creación de un comité de investigación y la reprobación de la edil de Cultura, Miriam Díaz, por su «negligente actuación».

Los concejales de la Corporación han reaccionado igual ante estas dos iniciativas que ante las otras seis mociones que ha llevado hoy al pleno la edil de Ganemos: votarlas directamente sin hacer uso de sus turnos de debate.

Una de esas seis propuestas, en la que pedía la reconstrucción del número 57 de la calle del Sol, también era nueva, mientras que el resto son iniciativas que ha ido presentando en plenos sucesivos.

Yáñez ha sumado dos votos al suyo en la moción en la que reclamaba un comité de investigación sobre el incendio del Museo de Arte de Santander, los de la edil no adscrita Cora Vielva y el concejal de IU Miguel Saro, después de que, a iniciativa de este último, haya aceptado incluir a los concejales no adscritos entre los integrantes del comité de investigación que proponía, y no sólo a los grupos municipales.

El PP y el concejal David González han votado en contra mientras que PSOE, PRC y el edil Antonio Mantecón se han abstenido.

En cuanto a la propuesta de reprobación de Miriam Díaz, sólo ha votado a favor su promotora. Ha sido rechazada con los votos en contra del PP y González y la abstención de socialistas y regionalistas, en tanto que los otros dos ediles no estaban en el salón de plenos a la hora de votar. Unas ausencias que, con distintos protagonistas, se han ido repitiendo cuando se han ido tratando las mociones de Ganemos.

El derrumbe en la calle Sol ya ha costado 228.000 euros

El derrumbe parcial el pasado verano del edificio de la calle del Sol ha costado, hasta la fecha, al Ayuntamiento de Santander en torno a 228.000 euros, la mayor parte derivados de las actuaciones de desescombro y apuntalamiento del inmueble.

Según los datos aportados por el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, al Ayuntamiento le ha costado 186.700 euros los trabajos realizados por la empresa encargada del desescombro, demolición controlada, apuntalamiento y consolidación del edificio siniestrado; 16.700 el técnico externo especialista en estructuras y 2.650 euros las tareas de coordinación, seguridad y salud. A estas cantidades, se suman los más de 22.000 euros gastados en ayudas a los afectados por el derribo.

Yañez-Barnuevo también ha aprovechado el turno de preguntas para preguntar a Díaz si dimitirá «de forma inmediata» en caso de ser imputado por el juez en la causa del derrumbe de la calle del Sol o si, por el contrario, «se aferrará al cargo y al sillón».

Díaz no ha resuelto la duda de la edil de Ganemos, a la que ha instado a «no adelantar acontecimientos» y le ha animado a que se «despreocupe» por su futuro.

«Lo que sí puedo decirle es que lo que yo vaya a hacer en el futuro como concejal de este ayuntamiento siempre va a estar marcado por la responsabilidad, el respeto al trabajo de los funcionarios y la honestidad con la que he venido desempeñando este cargo», ha respondido el edil a Yañez-Barnuevo.