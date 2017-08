La Porticada acoge un evento para aficionados a los videojuegos Uno de los últimos encuentros de videojuegos realizado en el foro Cantabria Alternativa. / María Gil Lastra Se instalarán 31 puestos para repartir la oferta de juegos de Nintendo DM . Santander Viernes, 11 agosto 2017, 14:13

La Plaza Porticada acogerá desde este viernes, y hasta el domingo, un evento para aficionados a los videojuegos organizado por Nintendo con la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

Bajo el título 'Switch Tour', esta actividad forma parte de una gira que la compañía de videojuegos está realizando por distintas ciudades de la geografía española para que el público pueda probar en primera persona las consolas y juegos más novedosos.

Durante todo el fin de semana y con carácter gratuito, el público juvenil y familiar podrá disfrutar de esta alternativa de entretenimiento que se desarrollará en una estructura móvil con 33 puestos de juego, entre las seis de la tarde y las doce de la noche

'Splatoon 2', 'ARMS', Just Dance 2017', 'Mario Kart 8 Deluxe' '1-2-Switch' o 'The Legend of Zelda', serán algunos de los vídeojuegos protagonistas del evento.

Los organizadores invitan a los asistentes a compartir sus experiencias colgando fotografías y vídeos en Twitter con el hashtag #SwithTour, de forma que podrán optar al sorteo de consolas Nintendo.