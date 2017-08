La Porticada se convierte en un salón movil de videojuegos 00:59 Las colas para entrar en el camión que acoge el evento han engordado a lo largo de este viernes, primer día de este tour en Santander. / José Carlos Rojo Decenas de personas se congregan en el centro de Santander para disfrutar de los últimos títulos del mercado en el evento 'Switch Tour', que durará todo el fin de semana JOSÉ CARLOS ROJO Santander Viernes, 11 agosto 2017, 21:35

Entre los jugadores los hay muy pequeños; pero también adultos, porque la afición a las videoconsolas no entiende de edad. La fila para entrar al salón móvil instalado en la santanderina plaza Porticada -un camión acondicionado con hasta 33 pantallas- aumenta conforme avanza la tarde, «y eso que solo estamos en nuestro primer día», remarca el organizador de la cita, Martín Rovira, de Nintendo.

«Normalmente la primera jornada es la más floja porque la gente no suele saber que estamos, pero a medida que avanza el fin de semana, las colas van siendo más y más grandes», concreta. En esta gira por España, la llamada 'Switch Tour', la compañía internacional especializada en entretenimiento busca promocionar los juegos más novedosos.

El evento abre su espacio de seis a doce de la noche

La entrada, con carácter gratuito, está abierta al público, de seis a doce de la noche, y durante todo el fin de semana. «Jugamos a 'Splatoon 2', 'ARMS', Just Dance 2017', 'Mario Kart 8 Deluxe' '1-2-Switch' o 'The Legend of Zelda'», cuentan los organizadores.

Con los mandos, las destrezas son asombrosas, propias de quien ha tenido horas de práctica. «A veces es impresionante lo bien que puede jugar la gente», afirma Amparo Guillem. «Yo vengo con dos críos pequeños, los hijos de unos amigos y es algo que está muy bien para una ciudad como Santander porque dinamiza el centro».

En una gran mesa redonda se funden hasta ocho pequeños especializados en uno de los juegos de carreras más famosos de este mundo virtual. Todos esos pequeños cerebros están inmersos en la fantasía de una realidad donde todos compiten contra todos. Y justo al lado, una mesa divide a sendos equipos contrincantes en el videojuego. En el apartado más difícil, cuando el desafío requiere agitar con fuerza un mando para dar vida a un robot sobre los píxeles, un instructor aconseja cuales son los mejores movimientos para dejar 'K.O' al oponente.