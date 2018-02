PSOE y PRC critican una comisión sobre el MAS sin los técnicos ni las empresas responsables de las obras Reunión de la Comisión de Cultura / María Gil Lastra Ambos partidos rechazan que el Ayuntamiento no dejara comparecer a las personas que ellos habían pedido y que tres meses después aún no se hayan aclarado las circunstancias del incendio PILAR CHATO Santander Martes, 13 febrero 2018, 17:22

Oscurantismo, negativo y preocupante o descafeinado han sido los adjetivos que PSOE y PRC han utilizado para referirse a la reunión de la Comisión de Cultura celebrada hoy para hablar del incendio del Museo de Arte Moderno, que habían reclamado estos partidos pero que se ha desarrollado sin que estuvieran presentes buena parte de los técnicos y de las empresas que ellos habían solicitado. De hecho está ha sido otra de sus principales críticas, que el Ayuntamiento de forma «unilateral» no ha permitido esa presencia y de las cinco personas pedidas solo ha asistido el director del MAS, Salvador Carretero, ni el jefe del Servicio de Ingeniería, ni la arquitecta municipal responsable del contrato de remodelación del edificio ni las empresas Coldelse y Siec, que realizaban las obras.

Para el portavoz socialista, Pedro Casares, ha sido una comisión «descafeinada» en la que la ausencia de técnicos ha hecho que no se aporte nada. Eso sí, destaca la confirmación de que no había inventario de la colección bibliográfica que se quemó lo que considera un «escándalo». Casares también ha criticado que la concejala de Cultura, Miriam Díaz, diga que tiene la «intuición» de que en un año el MAS estará reabierto, en primer lugar porque a un responsable político se le piden certezas y no intuiciones, y, en segundo, porque es «imposible» que en ese plazo en MAS pueda estar en funcionamiento.

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, que ha hablado de «oscurantismo», considera «lamentable» que el PP haya «usurpado» a la oposición «su derecho a escuchar» lo que tienen que decir técnicos y empresas. A su juicio, esta «imposición» demuestra que el equipo de Gobierno «sigue empeñado en su huida hacia delante, empeñando en hacernos creer que nuestro patrimonio se quemó por arte de magia, en culpar al empedrado». Asimismo, se ha preguntado por qué pese a solicitarlo reiteradamente se les impidió ver las obras almacenadas en una nave en Candina y «ahora que ya están en el Casyc nos ofrecen fotografías a diario» y la comisión se ha dilatado hasta que han estado aquí.

Ambos partidos han coincidido también en resaltar que tres meses después del incendio todavía »no se conocen las causas que lo produjeron ni por qué estaban desactivados los sistemas antiincendios». PSOE y PRC aseguran que no van a cejar en reclamar información para que se conozca la verdad y en exigir las responsabilidades políticas en torno a «todo el despropósito que ha habido» en el Museo.