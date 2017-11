EL PSOE TRASLADA HOY EL PULSO POR EL CONTROL DEL PARTIDO A SANTANDER Santander Pedro Casares se mide a Ramón Ruiz este sábado en las primarias socialistas Pedro Casares y Ramón Ruiz se disputan el liderazgo en Santander. / J. Cotera / R. Ruiz ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Sábado, 18 noviembre 2017, 10:13

Más de 600 afiliados del PSOE de Santander elegirán este sábado en las urnas instaladas en la sede de Bonifaz a su líder entre el actual secretario general y candidato a la reelección, Pedro Casares, y el exconsejero de Educación Ramón Ruiz. Las primarias se han convertido en la prolongación del pulso entre el sector ‘sanchista’, encabezado por Pablo Zuloaga, que ganó las primarias regionales, y los afines a la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.

Pedro Casares / J. Cotera

Pedro Casares, candidato a secretario general «Es posible gobernar, la gente están cansada de la política caótica del PP»

Seguro de que los números le dan, Pedro Casares encara este sábado las primarias como un paseo triunfal. Quiere repetir a los mandos de los socialistas de Santander para conseguir arrebatar la Alcaldía de Santander al PP en 2019.

–Imagine que soy un militante socialista de Santander. Dígame tres motivos por los que debería votarle.

–Somos un proyecto colectivo de hombres y mujeres comprometidos con la ciudad, que tiene por objetivo seguir cambiando el PSOE para cambiar Santander; que Santander tenga el primer alcalde socialista y convertir, como he demostrado desde 2014, a la militancia en el eje fundamental.

–¿Qué puede aportar usted al PSOE santanderino?

–Todo el mundo sabe que el compromiso que adquirí en 2014 sigue vigente. He apostado por la renovación, la frescura, la juventud, la experiencia... Un equipo comprometido que viene haciendo mucho trabajo, volcado en la calle y en la ciudadanía, con presencia en los barrios y con un liderazgo que siempre va a trabajar por la unidad del PSOE. Pienso que por encima de las personas están las siglas y solo puedo responder a eso con compromiso, trabajo y honradez.

–¿Aguantará los cuatro años preceptivos como secretario general o se irá si tiene otra oferta?

–En 2014 asumí el reto de presentarme a secretario general y a la Alcaldía y aquí sigo tres años después. Mi única prioridad es trabajar por Santander y estar centrado en los problemas que tiene la ciudadanía de la capital. Por supuesto que si gano seguiré.

–¿En qué ideas basa su proyecto para la ciudad, cuáles son las líneas maestras?

–Tenemos el reto de elaborar durante los próximos años el Plan General de Ordenación Urbana, que tiene que ser respetuoso con lo que representa el patrimonio natural, arquitectónico y paisajístico de Santander, pero de manera sostenible. Apostamos por una ciudad que esté volcada en los dos principales problemas que tiene: la falta de empleo y de oportunidades, y dar un impulso a las políticas sociales.Tenemos que estar volcados con las familias y en una ciudad que trate a todos los barrios por igual. Y, por último, una política presupuestaria y de los impuestos que esté centrada en repartir la carga impositiva de forma más justa, pero que no machaque más con subidas como el IBI y el agua. Tiene que ser integradora y que ofrezca un futuro a todos esos jóvenes que generación tras generación se han ido marchando.

–¿Ve al PSOE opciones de ganar al PP en la capital y que haya por fin un alcalde socialista?

–Creo sinceramente que es posible y en eso va a trabajar el equipo que me acompaña. En 2015 yo me presenté y todo el mundo decía que iba a tener mayoría absoluta y por primera vez en la historia la perdieron. El desgaste del PP es evidente y los ciudadanos están cada vez más cansados con la política caótica del equipo de gobierno, como en la movilidad, o la ausencia del futuro que paga copagos.

–¿Me sabe dar una razón por la cual usted votaría a su rival?

–(Se lo piensa) Porque es un afiliado del PSOE y comprometido con nuestro partido.

Ramón Ruiz. / R. Ruiz

Ramón Ruiz, candidato a secretario general «Lograremos que haya un gobierno progresista y de izquierdas en la ciudad»

Ramón Ruiz vuelve a primera línea política después de que el PSOE, su propio partido y del que hace meses era el número dos, exigiese su cese como consejero de Educación por no acatar órdenes. Ahora intentar hacerse con el control de Santander para consolidar el partido en la ciudad.

–Imagine que soy un militante socialista de Santander. Dígame tres motivos por los que debería votarle.

–Somos una candidatura diversa, eso es una de nuestras fortalezas. Hay gente que ha estado en este momento de confrontación del partido en diferentes sensibilidades. En segundo lugar, porque nos vamos a dedicar de pleno y en exclusividad a Santander. Y, por último, porque tenemos experiencia profesional y en política, lo que nos va a permitir establecer alianzas, consenso y diálogo y saber buscar consensos para poder gobernar.

–¿Qué puede aportar usted al PSOE santanderino?

–Lo mismo que aporta la gente de la candidatura. Nuestro conocimiento profundo de la ciudad y del asociacionismo para tejer alianzas. Además de una experiencia contrastada y la capacidad de haber gestionado cosas importantes para esta capital y tener un proyecto de ciudad diferente al del PP, que es a base de improvisación.

–¿Aguantará los cuatro años preceptivos como secretario general o se irá si tiene otra oferta?

–Por supuesto. Nosotros queremos trabajar en exclusividad para Santander. Más adelante, cuando llegue el momento, los militantes y compañeros tendrán que decidir quién será el candidato a la Alcaldía.

–¿En qué ideas basa su proyecto para la ciudad, cuáles son las líneas maestras?

–El proyecto del PP no está planificado ni pensado a largo plazo. El PSOE tiene ahora un proyecto que no es lo suficientemente sólido, porque no tenemos las alianzas suficientes para hacer que sea sentido por los ciudadanos. Nosotros queremos salir al encuentro de los ciudadanos. Los ejes que vertebren este proyecto tienen que ir enfocados a conseguir una ciudad abierta, amable y sostenible, pero también donde encuentren trabajo y sustento nuestros hijos y nuestros nietos. Apostamos por la economía del ocio, la de la innovación, con un planteamiento de Santander como centro logístico de todo el arco de la bahía. Tenemos que tener servicios sociales de calidad y tirar de Valdecilla y de la Universidad como motores económicos.

–¿Ve al PSOE opciones de ganar al PP en la capital y que haya un alcalde socialista?

–Estoy convencido de que es una oportunidad política para ganar al PP. Dentro del contexto existente, no habrá mayorías absolutas y el PP va a tener dificultades para tejer alianzas. Si tenemos un proyecto de ciudad más compartido, con alianzas más sólida, tanto con movimientos vecinales como sindicales, podemos ser una alternativa en el 2019. Podemos lograr por primera vez que en esta ciudad haya un gobierno progresista y de izquierdas.

–¿Me sabe dar una razón por la cual usted votaría a su rival?

–Porque es mi compañero de partido. Como decía nuestro fundador, Pablo Iglesias, en la unidad y en el respeto a nuestros compañeros está nuestra fuerza.