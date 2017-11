Las restricciones para el uso del carril del Metro-TUS «indignan» a los taxistas Zona del Paseo Pereda con el carril exclusivo bien visible. La leyenda cambiará a Metro-TUS / Javier Cotera El Ayuntamiento no permitirá a los profesionales parar en esta parte de la calzada. Tampoco la podrán usar taxis de otras ciudades ni otros autobuses VIOLETA SANTIAGO SANTANDER. Lunes, 6 noviembre 2017, 07:52

Esa gran pintada blanca en el carril que clama 'Solo Bus' tiene «indignados» a los taxistas de Santander, que creen que, cuando el nuevo sistema de transporte urbano Metro-TUS empiece a funcionar, ellos verán muy perjudicados sus intereses. Desde el Ayuntamiento se les ha informado de que no podrán usarlo para dejar y coger clientes, que no podrá ser utilizado ni por taxis de fuera de Santander ni por autobuses que no sean municipales, medidas que los profesionales no entienden y que les están haciendo plantearse «medidas de presión».

Así lo señaló a este periódico Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi (Radio-Taxi), quien reivindica que también los taxis son un servicio público «tan interesante para la ciudad como los propios autobuses», por lo que debería contarse con ellos a la hora de tomar decisiones.

LAS CLAVES Medidas de presión El sector pedirá ayuda a la oposición municipal y, de coche a coche, se valora una huelga de celo Paradas «Si prohíbe coger y dejar gente en la principal arteria de la ciudad y tendremos conflictos» Taxis de otros lugares «Cuando los santanderinos vamos a otra ciudad circulamos por el carril habilitado»

Ruiz se entrevistó recientemente con responsables municipales para pedir que el carril reservado incorpore también la palabra 'taxi', que ahora no está escrita en la calzada. Pero los ediles Pedro Nalda (Personal y Protección Ciudadana) e Ignacio Quirós (Medio Ambiente y Movilidad Sostenible) no solo no atendieron la demanda sino que comunicaron a los representantes de esta asociación y al portavoz de Tele-Taxi (también presente) que la leyenda 'solo bus' se convertirá en 'Metro-TUS', de manera que esa parte de las calles excluya a otro tipo de autobuses. Para el sector del taxi, el problema está en que los conductores profesionales tendrán prohibida la parada para dejar clientes. En teoría, para no entorpecer la marcha de los buses municipales, «algo que no tiene ningún sentido». «Los asociados están indignados: es una prohibición surrealista», indicó Ruiz. «Si un cliente te pide que le dejes a mitad del Paseo Pereda ¿cómo no le vas a parar donde te dice? No tiene lógica que no podamos recoger y bajar gente en la principal arteria de la ciudad». Porque, según les han asegurado, no se van a habilitar espacios concretos para ello. «Esto nos va a crear muchos conflictos con los usuarios».

Al citado portavoz tampoco le parece normal que no se vaya a permitir a los taxis de otros municipios transitar por las bandas marcadas para el Metro-TUS. «En todas las ciudades, los taxis circulamos por el carril correspondiente. Cuando un taxista santanderino se desplaza a Madrid o Barcelona coge los viales habilitados, que están para eso. Somos un servicio público».

Dado que el Metro-TUS no estará oficialmente operativo hasta mediados de 2018, los taxistas se van a empezar a mover en contra de las restricciones. Por lo pronto, ya se está hablando de coche a coche «de hacer una huelga de celo como medida de presión» ante una decisión municipal «que, además, se nos ha presentado como un proyecto cerrado. Ni nos han escuchado previamente ni ahora nos dan un margen para negociar nada. Y hemos estado esperando tres meses para reunirnos con los concejales».

También por este motivo, las dos agrupaciones de profesionales de Santander van a informar esta semana a los partidos de la oposición municipal y, si de las reuniones que mantengan sale alguna iniciativa concreta, «será bienvenida».

Competencia sin denuncias

A la reunión acudieron hace unos días tres representantes de las dos asociaciones profesionales citadas por un lado y, por el otro, los concejales Nalda y Quirós, así como el jefe de la Policía Local, Gustavo Zabala. A este último, los taxistas le reclamaron un mayor control sobre los vehículos que ejercen la competencia desleal con el gremio, caso de antiguos asalariados del taxi que ahora funcionan con vehículos privados por su cuenta.

Ruiz expuso que no se está cumpliendo el acuerdo firmado entre el sector y el Ayuntamiento hace tres años para que éste inspeccione «a todo tipo de vehículos pirata que todos conocemos». «No se realiza ni una denuncia», lamentó el presidente de Radio-Taxi.