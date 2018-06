San Román, contra el MetroTUS Los vecinos de San Román toman el MetroTus para concentrarse en el intercambiador de Valdecilla. / Daniel Pedriza Cerca de 90 vecinos del barrio tomaron el autobús en Corbán y se concentraron en el intercambiador de Valdecilla MARIANA CORES Santander Sábado, 2 junio 2018, 07:47

Ayer fue el turno de los vecinos de San Román. Cerca de noventa personas tomaron a las seis de la tarde el MetroTus en Corbán en dirección al intercambiador de Valdecilla. Pitos, bolsas y pañuelos azules al cuello y una única consigna: '¡Al centro de un tirón!'. En la parada les estaban esperando miembros de las plataformas de otros barrios. Todos a una.

La de ayer era una movilización más. Sin embargo, el ánimo no era el mismo. Según contó la portavoz de la Plataforma Transporte de Santander, Carmen Castillo, acudirán a la reunión que tienen el próximo miércoles en el Ayuntamiento «con algo más de esperanza. Ayer (por el jueves) nos recibió María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP en Cantabria, y nos dijo que iba a interceder ante la alcaldesa».

Castillo y el resto de representantes de la plataforma coincidieron en afirmar que el encuentro con Sáenz de Buruaga «fue constructivo. Nos escuchó y dijo entendernos. Nos apoya en que si hay un problema que afecta a muchos vecinos, hay que hacer algo para solucionarlo».

Esperan que la presidenta regional del PP interceda para que les reciba la alcaldesa

También «nos prometió que iba a hablar con la alcaldesa para que estuviera en la reunión del próximo miércoles. La habíamos solicitado con antelación y nos confirmaron que podría ser esta semana que viene. Sin embargo, también nos dijeron que Gema Igual no podría asistir porque tenía otra cosa», explican. «No nos parece lógico que con tanta antelación no intente modificar su agenda. ¿No dijo a través de los medios que no nos conocía? Pues esta es una buena oportunidad para ello».

En cuanto al comunicado hecho el jueves por el Ayuntamiento sobre el refuerzo de los autobuses articulados, que conectarán este verano Cazoña con El Sardinero, los miembros de la plataforma aseguraron no saber nada. Esteban Rebolledo, portavoz de la plataforma de Peñacastillo, indicó que no les han dicho «nada sobre horarios, ni trayectos. Estamos informados por la prensa, pero no por el equipo de gobierno. Imagino que el miércoles nos contarán».

Para Pedro González, vecino de Cueto, «lo ideal es que aprovechando estos cambios, todo volviera a la normalidad. ¿De qué sirve que se cambie si para cuando empiece el curso universitario los estudiantes que vivan en los barrios de la periferia van a volver a estar igual de desesperados que ahora?». También advirtió de que «no sólo somos los vecinos de la periferia los que estamos cabreados. Si los del centro ya están enfadados porque las líneas 1 y 2 muchas veces van tan llenas que ni abren las puertas en las paradas, que se preparen este verano».

Ruth Zamanillo, de San Román, intentó dar voz a su «perplejidad e impotencia. Es que no puedo entenderlo. Yo ya no vengo al centro en autobús. Utilizo el coche. Y como yo, muchos otros vecinos. Si se supone que el Ayuntamiento lo que quiere es que dejemos los vehículos particulares en casa, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué nos pone estas trabas?».