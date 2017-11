Los taxis de Santander podrán recoger y dejar pasajeros en el carril del Metro-TUS Las restricciones previstas habían indignado al sector, que ahora tendrá permiso para utilizarlo sin límite | Los taxis de otros municipios no podrán usarlo DM . Santander Jueves, 9 noviembre 2017, 16:38

El Metro-TUS no estará oficialmente operativo hasta mediados de 2018, pero ya genera sus primeras polémicas. A las dudas sobre la efectividad del servicio manifestadas por algunos sectores se une ahora el permiso para que los taxis de Santander puedan recoger y dejar pasajeros en él. Este sector había protestado enérgicamente por las prohibiciones en el carril rápido habilitado para los autobuses en el corredor Valdecilla-Sardinero, con el que se pretende reducir los tiempos de conexión con el centro de la ciudad. Ahora, tras negociar con el Ayuntamiento, no sólo podrán circular por él, sino también recoger o dejar pasajeros a lo largo de su trazado, procurando que estas operaciones sean lo más ágiles posibles y se realicen preferentemente en zonas donde no interfieran con la circulación. Sin embargo, los taxis de otros municipios seguirán teniendo prohibido pisar ese carril.

La alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, se lo han trasladado así al presidente de Radio-Taxi, Manu Andoni Ruiz; al de Tele-Taxi, Francisco Javier Gómez Ochoa, y al vicepresidente de Radio-Taxi, Dionisio Díaz Rodríguez, con los que se han reunido para analizar las sugerencias del sector en relación a éste y otros proyectos.

Según ha explicado Igual, los taxis de la ciudad podrán utilizar el carril rápido, como ya se había comunicado al sector, y además podrán detenerse en él para realizar operaciones de recogida o descenso de viajeros. Esas operaciones se realizarán preferentemente en la parada de taxis que existe en el Paseo de Pereda, en las paradas de autobús del trazado y en las bocacalles, y siempre con la mayor agilidad posible para tratar de no interferir con el resto de vehículos que circularán por este carril.

Para velar por el adecuado uso del carril rápido, el Ayuntamiento y los representantes del sector han acordado crear una comisión de seguimiento en la que se irá analizando el funcionamiento de estas medidas. Además, durante los dos primeros meses de aplicación, los agentes de la Policía Local y de Movilidad desempeñarán una labor informativa y de sensibilización sobre los usos del carril rápido para que los taxistas se vayan familiarizando con ellos.

«El Ayuntamiento escucha siempre»

La alcaldesa ha recordado que el equipo de gobierno «escucha siempre a las asociaciones y profesionales del sector del taxi para conocer sus opiniones respecto a aquellos proyectos que les afectan y ha demostrado en todo momento disposición al diálogo y la colaboración». Así, ha puesto ejemplos como los acuerdos alcanzados en torno a algunas de sus demandas, como la parada de Valdecilla o la ampliación del espacio que pueden destinar a publicidad en sus vehículos.

Igual ha mostrado además la voluntad de mantener abiertas esas vías de diálogo y colaboración con un sector que contribuye a la apuesta del equipo de gobierno municipal por el fomento del transporte público y la progresiva reducción del uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos.