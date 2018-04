Valdecilla atrae a la ciudad la entrega de los BIC 2018, premios a la élite sanitaria Andrés Fernández El acto se celebrará el 23 octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos con la asistencia de directivos y profesionales de todos los hospitales de España participantes ANA ROSA GARCÍA Santander Domingo, 1 abril 2018, 07:56

La última edición de los premios BIC (Best in Class), los más prestigiosos del ámbito sanitario, no solo auparon a Valdecilla a lo más alto del ranking de centros hospitalarios de España, con un récord de seis categorías ganadas, sino que ya entonces se vislumbraba la posibilidad de que la siguiente ceremonia se celebrara por primera vez en la capital cántabra, haciendo honor a la excepcional trayectoria del hospital. Ahora, cinco meses después, la sede ya es oficial: Santander acogerá el acto de entrega de los BIC 2018, los galardones que ponen en valor la apuesta por la excelencia en la calidad asistencial de los centros sanitarios españoles. La cita será en el Palacio de Exposiciones y Congresos el 23 de octubre y los organizadores calculan que contará con alrededor de 350 asistentes.

La capital cántabra toma así el testigo de Sevilla, emplazamiento de la última gala. En ediciones anteriores, se habían celebrado en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela. «Santander es la primera ciudad ‘pequeña’ en la que se entregarán estos premios», destaca el gerente de Valdecilla, Julio Pascual, que apunta como razones clave para esta elección «el indudable atractivo como ciudad de congresos» y el palmarés de Valdecilla, que «en los últimos años ha estado siempre entre los más premiados».

Los BIC están organizados por Gaceta Médica, publicación líder en información sanitaria, y la cátedra de gestión e innovación sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que en su desarrollo cuentan con la colaboración de grandes especialistas de las principales sociedades científicas del país. «La ceremonia de estos premios es importante para Cantabria y para Santander, ya que acuden muchas de las principales autoridades de la Sanidad pública y privada y de la Industria Farmacéutica, de quienes depende la organización de eventos futuros», subraya Pascual.

«Para Valdecilla, estos premios nos servirán de escaparate frente al resto de hospitales, a la vez que suponen un refrendo y reconocimiento implícito a la trayectoria de nuestro centro», considera el gerente. En la pasada edición, el hospital cántabro obtuvo seis premios Best in Class, siendo galardonados los servicios de Anestesia, Nefrología, Digestivo y Dermatología (estos dos últimos por partida doble, ya que también se les reconoció por el abordaje de la Hepatitis C y de la Psoriasis, respectivamente). Pero además fue finalista en las categorías de Mejor hospital de España y Mejor proyecto de coordinación asistencial, por un trabajo del Servicio de Psiquiatría titulado ‘Consulta de alta resolución para el manejo de la conducta suicida y prevención del suicidio’. En total, fue el centro con mayor número de nominaciones finalistas (15), seguido por el Complejo Hospitalario de Pontevedra (12) y la Fundación Jiménez Díaz y La Fe de Valencia con nueve cada uno.

«En Valdecilla estaremos siempre agradecidos a los BIC porque han incitado a muchos de los servicios del hospital a ser mejores y más competitivos», añade Pascual.

Reconocimiento

Los premios, que cumplen su XIII edición, constituyen el mayor nivel de reconocimiento a la élite de la sanidad española. Con este evento, que representa una cita clave para el sector sanitario, se pretende reconocer públicamente y con carácter anual la excelencia en Atención Primaria y los servicios o unidades del territorio nacional, tanto del sector público como privado, que buscan la mejora continua hacia la calidad en la atención que prestan a sus pacientes. En la presente edición, se concederán galardones en 33 categorías, entre ellas el premio al Mejor Hospital y al Mejor Centro de Salud.

La elección de los premiados toma como referencia la puntuación obtenida a partir del Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), un indicador que toma como base las respuestas a un cuestionario que mide todos los parámetros de calidad en cada tipo de servicio. Además, en estos últimos años los cuestionarios han sido revisados y actualizados por especialistas de las sociedades científicas de referencia en cada área. Junto a estos, se ofrecen otros galardones no sujetos a ICAP que valoran los proyectos presentados, y cinco más que ponen en valor la gestión de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas en diferentes ámbitos, evaluados por distintos jurados y un grupo de expertos.

En todo este tiempo, los Best in Class han logrado atraer la participación de hospitales y centros de toda España. En los últimos cuatro años, se han presentado a los BiC una media de 160 centros sanitarios en cada edición y se ha registrado una media próxima a las 800 candidaturas a todas las categorías. Solo en la edición de 2017 se presentaron más de un centenar de hospitales.