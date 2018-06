Una veintena de entidades recibirán ayudas para proyectos culturales de Santander María Gil Lastra El Ayuntamiento incrementa el importe máximo que se podía solicitar por proyecto, que ha pasado de 5.000 a 8.000 euros DM . Santander Lunes, 18 junio 2018, 20:08

Un total de 21 empresas, autónomos y entidades de Santander se beneficiarán este año de las ayudas para proyectos y actividades de promoción de la cultura, según la propuesta de la comisión de valoración formada por los técnicos de Cultura del Consistorio.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la Junta de Gobierno Local deberá ratificar ahora esta propuesta, mientras que concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha destacado el «éxito» de participación en la convocatoria, a la que han optado 43 entidades.

Según ha explicado, entre los beneficiarios hay editoriales, asociaciones de padres y madres de centros educativos, industrias culturales y creativas, productoras de espectáculos, y distintas entidades relacionadas con disciplinas diversas como la danza, la música tradicional o la música coral y antigua.

Los destinatarios

En concreto, y según la propuesta realizada por los técnicos, las subvenciones irán dirigidas a la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Cantabria, la Academia de Música Antigua de Cantabria, la asociación cultural sin ánimo de lucro La Nave de Euterpe, 7 Pies Comunicación, o la coral polifónica de la asociación cántabra para la salud mental Ascasam. Asimismo, recibirán ayudas la asociación cultural La Vorágine Crítica, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, la agrupación Coros y Danzas de Santander o las empresas productoras de espectáculos Santander Live Producciones y Edy Asenjo en Compañía. También se beneficiarán la asociación cultural Peonza, la empresa How are you, la Banda de Gaitas de Cantabria, Nocapaperbooks & more S.L, las AMPAS de los colegios María Blanchard y Cisneros, la compañía de danza Alberto Pineda, Puertomadre compañía de la Ribera, Café de las Artes Teatro, Exhibit Art Management y el Colegio de Economistas de Cantabria.

«Con estas ayudas, reforzamos la labor que se desarrolla desde la propia Concejalía y el compromiso por hacer de la cultura un activo y factor de crecimiento y desarrollo económico y social», ha asegurado la edil, quien recuerda que esta convocatoria cuenta con una dotación de 60.000 euros, el doble que en 2017.

Junto al incremento de la partida, Díaz ha destacado también, como novedad, el aumento del importe máximo que se podrá solicitar por proyecto, que ha pasado de 5.000 a 8.000 euros.

Estas subvenciones tienen el objetivo de apoyar y estimular la organización de eventos o iniciativas que fomenten el interés de los santanderinos por la cultura y dinamicen la actividad cultural en la ciudad y sus barrios, señala el Consistorio.

En la valoración de los proyectos se han tenido en cuenta la relevancia cultural de la propuesta, su continuidad y regularidad, la calidad del proyecto, el interés de las actividades planteadas, su incidencia en colectivos desfavorecidos o con mayores dificultades de acceso a la cultura y la estabilidad, solvencia y dedicación de los solicitantes.

Además de estas subvenciones, el Ayuntamiento de Santander ha lanzado este año las ayudas a empresas culturales y creativas destinadas el pago de impuestos y tasas municipales, un programa para ayudar a estas entidades a aligerar sus cargas económicas y liberar así recursos para sus actividades.