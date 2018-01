El voto del concejal no adscrito David González evita el cese de Miriam Díaz por la web de turismo María Gil Lastra PRC, PSOE, IU y Mantecón han sido especialmente incisivos con el «hazmerreír nacional» provocado por la traducción automática de Google VIOLETA SANTIAGO y AGENCIAS Santander Jueves, 25 enero 2018, 19:00

Miriam Díaz, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander, no será cesada por la alcaldesa Gema Igual. Bien al contrario, Igual ejerció hoy como su «protectora» y la impidió defenderse a sí misma en la sesión plenaria en la que 13 concejales de 27 se habían unido para pedir su suspensión debido al «ridículo» al que la responsable de Turismo habría llevado a la ciudad con la página web encargada 'ex profeso' para representar a Santander en Fitur hace unos días. Esta página fue traducida a seis idiomas por Google Translator –«sin advertirlo», denunciaron los traductores– lo que provocó expresiones hilarantes en las páginas en otras lenguas.

Además de la alcaldesa, para quien la petición era «desproporcionada», David González también respaldó a Díaz argumentando que la demanda de la oposición estaba «pobremente articulada». González ha votado este jueves, una vez más, todas las mociones con el PP –lo que le da la mayoría absoluta– y ha cuestionado al resto de partidos por haberse abonado a pedir dimisiones en todos los plenos. «Es el común denominador de todos», ha señalado en referencia al hecho de que en los últimos meses, los grupos han pedido dimisiones, reprobaciones o ceses de continuo, ya sea de César Díaz por su gestión del derrumbe parcial de la calle del Sol, ya sea de la propia Miriam Díaz por el incendio del MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander).

La oposición, indignada tanto por la página web como por la respuesta de la concejala cuando los profesionales de la traducción denunciaron la situación, les irritó aún más que Miriam Díaz no diera explicaciones públicas del caso, así que subieron el volumen de las descalificaciones hacia su gestión. «Nos ha hecho quedar como unos paletos en siete idiomas», ha lamentado Antonio Mantecón (concejal no adscrito), que ha acusado a la alcaldesa de no estar «a la altura del cargo» si no la cesaba tanto por el daño hecho con la página como por la falta de reconocimiento del error de la edil, que fue reproducido por medios nacionales digitales, por radios y televisiones.

Cora Vielva (no adscrita) ha dicho que Santander es una ciudad turística y que le extraña que la edil hablara de falta de presupuesto para presentar una mejor página web. Miguel Saro ha apuntado que es «de primero de cargo público responder cuando se hace algo mal» y que su fallo fue «grave».

Dos concejales han sido más incisivos. El regionalista José María Fuentes-Pila ha opinado que el PP santanderino ha creado el «ridiculés» (una nueva lengua) al tiempo que le recordaba a la concejala palabra por palabra y risa por risa sus declaraciones en las noticias del mediodía de Tele 5, un informativo que el día de autos vieron 1,7 millones de personas. El portavoz del PRC ha dicho no entender que la edil siga formando parte de la Corporación: «Si quiere reírse váyase a su casa», le instó, «porque no puede reírse de los santanderinos y seguir ahí sentada».

Otros temas Acoso Laboral. El Pleno ha rechazado, con los votos de PP y David González, una moción de Mantecón en la que pedía incoar expediente al jefe de la Oficina contra la Violencia de Género, que se encuentra sometido a una causa penal por un presunto delito de acoso laboral. El concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, ha explicado que, según los servicios jurídicos, no procede la apertura de dicho expediente porque habría que parar el proceso judicial en marcha. «No ha lugar», ha zanjado el edil, antes de indicar que se han adoptado las medidas cautelares «recomendadas». Altercados en el acto de Podemos. También ha decaído otra moción del concejal no adscrito en la que pedía la dimisión del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), por los altercados que precedieron el acto del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado octubre en Santander, donde hubo insultos y enfrentamientos entre los asistentes. La solicitud ha sido respaldada por IU y Ganemos PP y los ex de Cs han votado en contra y PRC y PSOE se han abstenido. Nalda considera que «no hay ni una sola razón que fundamente» la solicitud de cese, que ha tildado de «irresponsable». El edil del área ha asegurado que personas que participaron en el enfrentamiento fueron «identificadas» y «citadas» en la Jefatura de la Policía Nacional. Tarifas de los taxis. En el Pleno se han aprobado la revisión de las tarifas del servicio de auto-taxi para este 2018, gracias al 'sí' de PP y González y la abstención del resto. El servicio mínimo en horario diurno queda establecido en 4,05 euros (Tarifa 1) y en horario nocturno será de 5,05 euros (Tarifa 2). En ambos casos, 5 céntimos más que en 2017. En los servicios diurnos (Tarifa 1) el coste de bajada de bandera será de 1,36 euros, el precio del kilómetro recorrido se sitúa en 0,93 euros y la hora de parada se fija en 18,14 euros. En la tarifa nocturna (Tarifa 2), vigente de 22.00 a 6.00 horas, excepto la noche del viernes al sábado, que se prolonga hasta las 8.00 horas, la bajada de bandera tendrá un coste de 1,76 euros, el kilómetro recorrido se cobrará a 1,21 euros y la hora de parada tendrá una tarifa de 24,14 euros. Por último, la tarifa por transporte de bultos será de 0,66 euros por unidad. Sábados tarde, domingos y festivos se aplicará la Tarifa 2 en el viaje mínimo.

Igualmente ácido fue Pedro Casares para quien la lista de desaciertos «es lamentable». A sus ojos, el «error está en no pedir disculpas, en reírse de los santanderinos, en ser tan prepotente, en no tener en cuenta el impacto negativo, en reírse de una mala gestión que se hace con dinero público...» El socialista ha considerado que «hurtar el debate en el pleno», como hizo la alcaldesa al no dar la palabra a Miriam Díaz, era una falta de respeto a la Corporación. «Hay que pedir disculpas y dar la cara, pero ustedes se esconden unos detrás de otros», censuró.

La alcaldesa ha respondido diciendo que no iba a ser partícipe de un circo que no le parecía «humano» para con la edil y ha subrayado su potestad para «proteger» a sus concejales. «Ejerzo de jefa y protectora y hoy me sale proteger a Miriam Díaz». Gema Igaul ha agregado que los miembros de su equipo «son importantísimos porque están llenos de honradez y compromiso y Díaz seguirá siendo edil y tendrá que seguir trabajando». Igual ha apuntado que «Santander no fue noticia en Fitur solo» por su página web mal traducida y que para lo mal que dicen que nos va en la feria, «qué bien nos van los números».

La prisión permanente y el debate sobre transfuguismo

En el pleno de este jueves, el equipo de gobierno del PP, con el apoyo de los exconcejales de Ciudadanos, ha sacado adelante una moción de apoyo de la figura de la prisión permanente revisable que según los grupos de la oposición es un «eufemismo de cadena perpetua».

Esta iniciativa se ha debatido conjuntamente con la presentada por IU que reclamaba el apoyo a la proposición de ley registrada en el Congreso para la derogación de esta figura que únicamente cuenta en el Parlamento con el apoyo de los populares.

Mientras que el PP ha defendido que se trata de un «instrumento útil ante delitos gravísimos» por lo que proponen instar a los diferentes grupos en el Congreso a que reconsideren su postura, Pedro Casares (PSOE), Miguel Saro (IU) y el edil no adscrito Antonio Mantecón han hecho hincapié en que es una figura «claramente anticonstitucional» que vulnera derechos fundamentales.

Y también han discrepado con el argumento del PP de que es un modelo extendido en el Derecho comparado europeo, porque, según Saro, solo lo es «de forma semántica», porque los plazos de revisión son mucho más cortos al estar fuera de España en torno a los 15 años, frente a los 25 de la norma española.

Dado que el voto de David González (no adscrito) también ha sido clave para sacar adelante esta moción, el debate sobre el transfugismo ha estado presente en algunas intervenciones, en especial las del secretario general del PSOE de Santander y portavoz del grupo municipal, Pedro Casares, quien ha aseverado que el «transfuguismo es igual en el Ayuntamiento de Santander que en el Parlamento de Cantabria». Casares ha censurado el «transfuguismo ideológico» de los exconcejales de Cs y ha añadido que en la capital el transfuguismo le «sirve» a la alcaldesa para «gobernar» -su equipo en minoría suele sacar adelante los proyectos gracias a David González-.

A Casares le ha contestado César Díaz, primer teniente de alcalde, que ha considerado que el edil socialista está «desautorizado» para hablar de transfuguismo, y le ha acusado de hacer «un ridículo mayúsculo cada vez que abre la boca» por este tema y se ha referido al PRC, que gobierna Cantabria en coalición con el PSOE y que ha sacado adelante los presupuestos de este año gracias al apoyo del diputado Juan Ramón Carrancio, que igualmente dejó Cs y que es considerado «tránsfuga» por el resto de la oposición.