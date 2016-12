Marc Anthony, ¿vuelve con JLo?

Aquel ¿inocente? beso de hace un mes con su ex, Jennifer Lopez, en la gala de los Grammy Latinos ya presagiaba que nada bueno podía traer al matrimonio de Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima. Ambos anunciaron ayer oficialmente su ruptura, apenas dos años después de su boda, en la provincia dominicana de La Romana en noviembre de 2014. «Luego de un periodo de consideración, hemos mutuamente y amigablemente decidido poner fin a nuestro matrimonio (...) Les pedimos espacio y privacidad durante este difícil proceso. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto», dice el breve texto. Para el cantante puertorriqueño, de 48 años, veinte más que su ya exmujer, se trataba de su tercer matrimonio. Antes estuvo casado con la ex Miss Universo Dayannara Torres (con quien tuvo dos hijos) y con Jennifer Lopez, con la que tuvo otros dos hijos tras un matrimonio de ocho años. Precisamente ese beso con Lopez que edulcoró las páginas de revistas y periódicos de medio mundo ha estimulado los comentarios que apuntan a una próxima reconciliación de la pareja... para regocijo de su legión de fans. Sin embargo, la actriz Leah Remini, íntima amiga de JLo, no ha tardado en enfriar las expectativas: «Aquel beso fue un beso inocente, de dos padres, de dos amigos. La separación de Marc había ocurrido antes de eso».