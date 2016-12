La Navidad huele a torrijas

Qué suerte que estemos en estas fechas porque ¡me encanta la Navidad!, especialemente el Adviento. Éste es el primer año que faltan papá y mamá en mi familia y duele, duele mucho, colocar una bola, una estrella o un angelito en el árbol. Aun así, el otro día leí algo que me encanto y que me he aplicado para estar menos triste: “No perdamos la ilusión en Navidad porque los que ya no están fueron lo que nos enseñaron a vivirla”. Para seguir leyendo, pinche aquí.