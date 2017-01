La paella española triunfa en Londres a domicilio

Antonio Casado emigró hace unos años a Londres para trabajar en una orquesta, pero en suelo inglés encontró un filón empresarial en forma de "paella típica española", el reclamo que utiliza en 'Paella at home', la idea que ha hecho que los londinenses puedan comer paellas a domicilio.

Su historia, que surgió de la necesidad de este músico nacido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra de reinventarse, ha hecho que prácticamente no pueda atender todos los pedidos que recibe, así como a crearse una cartera de clientes fieles, que marcan su teléfono para que coja sus bártulos y se presente en sus casa a prepararles ese plato que, hasta ahora, solo probaban cuando cogían el avión para pasar sus vacaciones en España.

Es cierto que en Londres hay restaurantes que sirven paella, pero Antonio Casado se desplaza directamente a las viviendas de sus clientes, les prepara los platos y se marcha cuando comienzan a comer uno de los cuatro tipos de paella que elabora, todo ello, como ha explicado, "casi cuatro años después de mudarme a Londres junto a mi pareja, para cumplir el sueño de tocar en musicales".

La idea era buscar un nuevo horizonte, por lo que este profesor de Secundaria, ahora en excedencia, cogió el avión junto a su pareja, que tenía el sueño de aplicar el bilingüismo a su vida, y ahora enseña música a niños de 0 a 5 años, "y como tema de los musicales es muy difícil y competitivo, que aquí es como jugar en la Champions, comencé con esta actividad", que alterna con su música en vivo en todos los espectáculos donde es requerido.

"Un día en casa de unos amigos haciendo una paella un amigo me dijo que me dedicase a eso, que lo hacía muy bien, aunque yo solo cocinaba por afición, porque me gusta muchísimo, pero tras pensar que no era buena idea, me lo replanteé, y comencé algo que ahora mismo tiene mucha aceptación", explica.

Lo primero que hizo fue darse de alta como empresa, lo que en Inglaterra es más fácil al ser ya autónomo para su actividad musical, y un mismo CIF le permite realizar distintas actividades, y tras eso, "me hice el perfil de redes sociales, la web, el logotipo, y saqué adelante la idea", naciendo oficialmente 'Paella at home'.

Lo que hace, en esencia, es "es ir a casa de la gente a cocinarle la paella in situ, algo que gusta mucho, porque me lo curro para hacerlo muy bien, y se termina elaborando un producto que se sirve, y la gente asiste a algo que normalmente no ve en su casa", con secretos como usar aceite de oliva virgen extra que compra en España y arroz también español, mientras que las verduras las consigue en Inglaterra, para elaborar cuatro tipos de paellas, de carne y verdura, marisco pelado, arroz negro con sepias y mixta".

Su trabajo tiene tanta aceptación que el boca a boca ha hecho que se le acumulen los encargos, con la premisa de que ha llegado a cocinar hasta para 70 personas, lo que le obliga en ocasiones a contar con un ayudante para sacar adelante el trabajo con los estándares de calidad que se ha propuesto implantar.

"Todos los ingredientes los preparo en casa el día anterior y se envasan al vacío, mientras que en las casas monto todo el operativo y me pongo a cocinar", señala, indicando que "no soy una empresa de catering, por lo que no llevo platos ni vasos ni tenedores, solo hago la comida", variando su oferta con el paso del tiempo, ya que al principio ofrecía algunos entrantes, como salmorejo, tortilla de patatas y empanadas de dos tipos, pero el día le ha obligado a centrarse en la paella que le es encargada.

De esta forma, este músico sevillano ha encontrado un filón empresarial en su afición a la cocina, con un sencillo mensaje en su web, que cita que "un cocinero español irá a su casa con todo lo necesario para cocinar para usted y sus invitados. Sólo tienes que disfrutar", además de que él mismo admite que todo esto le está haciendo disfrutar de haber conseguido el sueño de vivir de lo que le gusta allí donde decidió reinventarse para salir adelante.