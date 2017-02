"No sé qué es lo que la gente ve en mí, pero parece que le gusta"

Si Andrea Compton triunfa en youtube es porque es capaz de atrapar las empatías de sus más de 400.000 seguidores. Para ellos se ha convertido en una suerte de compañera de habitación, que cada día los acompaña a través de la pantalla para insuflarlos una buena dosis de humor, ánimo y espíritu de superación. Es algo así como un referente;basta con echar un ojo a uno de sus vídeos más conocidos, que muestra el proceso por el que llegó a perder hasta 30 kilos de peso. "Sé que ese ejemplo le ha ayudado a mucha gente. No sé si me puedo considerar un referente pero por lo menos soy alguien que decidió dar el paso para mejorar y lo hizo", matiza la joven madrileña, creativa y con una voz carismática, propia de una actriz de doblaje, que ya ha saltado al cine para dar vida a uno de los personajes animados del filme ‘¡Canta!’ Sobre ese éxito y otros secretos de internet hablará en su intervención ‘Cómo ser creativo en internet y no morir en el intento’, que cierra la jornada del sábado del Santander Social Weekend (SSW).

–Se describe como una enamorada del audiovisual. Siempre ha hecho cosas, pero nunca la habían visto hasta ahora...

–Exactamente. Siempre he estado ligada de alguna manera a este mundo. He hecho radio, doblaje, una revista... Por eso aún no me creo que nadie esté interesado en hacerme una entrevista, no me siento tan importante.

–Youtube la mostró al mundo y ahora es un fenómeno de masas...

–Logré conectar con lo que le gustaba a la gente. Han visto algo en mí que les gusta.

–¿Qué es?

–Pues no lo sé realmente, de verdad.

–¿Usted cae bien?

–Puede ser.

–Tiene que ver con ese espíritu de superación que muestra, con esa alegría, con toda esa personalidad que parece constituirse como un referente para la gente de su edad...

–No cabe duda de que aquel vídeo en el que mostraba el proceso por el que llegué a perder hasta 30 kilos de peso tuvo impacto en muchos jóvenes que a veces no se ven con fuerzas de emprender cambios en su vida. Con cada tres kilos que perdía me sentía mejor, no ya solo en lo físico, sino también en lo mental. Fue un proceso que me ayudó mucho.

–Como ayudó también a quienes la veían a través de la pantalla...

–Supongo que sí. Yo lo veo ahora en gente que me rodea. Mi propia hermana está un poco perdida y siento que puedo ayudarle en ese sentido. Puede que haya mucha gente que como yo tiene fuerzas suficientes para emprender cambios en su vida pero que necesitan alguien que les diga: ‘Adelante, que tú puedes hacerlo!’.

"El vídeo en el que mostraba cómo perdí 30 kilos sirvió a mucha gente para emprender el cambio que querían"

–¿Es lo que se repitió a usted cuando le decían que eso de internet no tenía futuro?

–Mi madre me preguntaba por lo que hacía. No entendía bien que me hiciera vídeos y los subiera a youtube. En casa había una cierta sensibilidad hacia este tipo de desencantos que llegan cuando el éxito se frustra porque mi padre lo sufrió. Era guitarrista pero llegado un momento en su vida eso se acabó y supongo que fue algo duro. Mi familia me previene en este sentido. Me dicen que ande al loro y que no pierda de vista la perspectiva de la vida. Yo lo tengo fácil porque me gusta youtube pero también sería feliz trabajando en una agencia. Me gusta también la radio, el doblaje... Lo he pasado genial dando vida a uno de los personajes de la película ‘¡Canta!’ En general me apasiona el producto audiovisual de calidad. Procuro siempre ceñirme al producto de calidad.

–Algo que en la inmensa mayoría de las veces brilla por su ausencia en internet.

–Con youtube está pasando últimamente una cosa muy injusta y es que unos pocos que están haciendo un contenido espantoso nos están dando fama al resto. Un chico va llamando ‘cara anchóa’ a la gente por la calle...Otro rellena unas galletas con pasta de dientes para dárselo a unos indigentes... Ninguno de ellos puede ser ejemplo de nada. Realmente hay gente en este mundo de youtube que hace trabajos maravillosos y no pueden quedar ensombrecidos por estos casos.

–Algunos canales requieren un trabajo ingente para mantenerlos actualizados.

–Muchísimo, no nos hacemos una idea. Hay gente que trabaja horas y horas todos los días y que no descansa ni los fines de semana. Eso tampoco puede ser bueno.

–Lo que no se puede hacer es perder un solo día de actividad.

–Ni un solo día, o al menos no dar idea de caos. Cada uno tendrá su rutina, y lo que tiene que hacer es mantenerla. Si un día fallas y no das señales de vida, la gente se olvida con una facilidad pasmosa.

–Esa misma gente que alimenta el fenómeno fan, ¿qué tal lo lleva?

–Tengo seguidores realmente majos y otros que no lo son tanto. A veces algunos se confunden porque la sensación de cercanía que doy grabándome en mi habitación lleva a equívocos. Alguno me ha pedido el teléfono alguna vez y cuando se lo he negado se ha enfadado. No puedo hacer nada ante eso.