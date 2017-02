"Youtube descubre todas las mentiras"

Hay algo en la personalidad de Andrea Compton que convence. Ella tiene esa habilidad oratoria natural con la que solo se nace; y su voz, su cuerpo, su actitud, traslucen sinceridad. Lo que se ve en los vídeos es real, y lo que ayer se vio en la palestra del Santander Social Weekend, también. "En este mundo tienes que ser coherente con lo que eres. Si alguien te coge en un arrenuncio no te lo va a perdonar y eso te va a hundir. Por eso el mejor seguro contra todo eso es no mentir. Lo que veis de mí es realmente como soy".

Ella es, efectivamente, un referente para 400.000 suscriptores a su canal de youtube, en un 80% chicas adolescentes. Muchas de ellas se agolparon ayer a las puertas del hotel Santemar para pugnar por una foto con su ídolo. Algunas lo lograron. "No sé muy bien qué es lo que le gusta a la gente de lo que ve en mí. Es cierto que yo me he preocupado siempre de buscar el feedback y por eso empiezo a saber qué es lo que gusta". "Por eso he aprendido bien a saber qué es lo que funcionaba, para seguir por esa línea y que el canal funcione".

Un mundo inestable

Andrea Compton conoce bien cómo se tambalea el mundo youtube. "Un día estás arriba y al día siguiente estás hundida. Yo no sé cómo va a funcionar el canal de aquí a un año, y mucho menos en cinco". Por eso no ve youtube como un medio cerrado, donde el éxito depende solo de su propio universo. "Aunque no seas el youtuber más exitoso del planeta, puede que estar ahí te sirva para abrirte una ventana para que todo el mundo pueda ver tu talento y que en un momento dado alguien pueda llamarte para algún trabajo". Ella ha doblado a uno de los personajes principales de la película 'Canta', y pretende seguir por esa línea.

"Ojalá pudiera hacer todo lo que quiero hacer pero de verdad que muchas veces no es cuestión de esperar a tener los medios adecuados. ¡Haced cosas! ¡Atrevéos! A veces es más importante empezar por cosas pequeñas y luego ya habrá tiempo de ir a por los proyectos más importantes", aclara la youtuber, que defiende en todo caso la regularidad en la publicación de contenido.

Conductas imperdonables

"Si tienes una periodicidad en tus publicaciones y un día te la saltas, eso te va a penalizar y mucho. Es como cuando yo me acostumbro a que veo el capítulo de mi serie favorita cada lunes y uno de repente no lo tengo. Pues me enfado y me voy para siempre, me engancho a otra serie. Eso es lo que sucede en youtube", aclaró. Eso genera una cierta dependencia, una obligación para quien crea contenido. También conduce a la frivolidad. "Lo que no puede ser es que nos califiquen a todos por el comportamiento irresponsable y absurdo de unos pocos que se dedican a hacer tonterías en internet".

El espectáculo llegó al término de la ponencia. Varias admiradoras se acercaron a la ponente con sus teléfonos móviles preparados como revólveres para lograr la foto con la que presumir en redes sociales. Porque para quien conoce bien el mundo youtube, figuras como Andrea Compton son lo más parecido a una estrella del pop. O al menos eso es lo que se vio ayer en el hotel Santemar.