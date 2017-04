Divinas pastoras

Criada en las dehesas extremeñas, su padre le quitó la vocación desde niña. "Nunca me dejó porque pensaba que me iba a morir de hambre". Así que estudió (Derecho y Económicas) y a los 24 años era la directora bancaria más joven de su región. Hace cuatro años, cumplidos los 50, Pía pegó el gran ‘volantazo’ a su vida. "Vivir para ganar dinero no tiene sentido". Así que se gastó su despido incentivado en una ganadería. Ahora pastorea 400 ovejas en una finca de 400 hectáreas, herencia familiar. Tener tus propias tierras facilita el comienzo. Pero no le ha evitado pasarse estos primeros años "preguntándome qué pinto yo aquí. Lo he pasado mal económicamente pero no me arrepiento en absoluto". Todas las pastoras de ganadería extensiva se quejan de que el mercado no paga lo que cuesta criar una cabeza en los pastos. "Hago muchas cuentas, era lo mío. Las ayudas son pocas. El único futuro es diversificar", explica mientras madura la oferta de turismo rural que ha creado en su propiedad.

– ¿Ve algún futuro de continuidad para su aventura?

–Cuando empecé mis hijos me decían ‘¡Mamá estás loca! ¿de qué vamos a vivir?’. Esto es personal y no sé como continuará.

A pesar de su pasado de números y rentas, ahora valora en primer lugar lo intangible: "El componente emocional y el disfrute del propietario no es cuantificable pero es lo que te hace amar esta aventura".