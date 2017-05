Red de mentiras

"El Papa Francisco muestra su apoyo a Donald Trump". "El FBI emite una orden de arresto contra Barack Obama». "Macron recibe financiación de los Emiratos Árabes". Son mentiras en formato noticia que pululan fácilmente por la redes sociales en busca de un 'click' y que se han convertido en un quebradero de cabeza para la sociedad de la información. Son las 'fake news'.

Google

Un algoritmo que relega las ‘fake news’ a las últimas posiciones

El gigante de internet juega un papel fundamental en la difusión de noticias por la red, sean falsas o veraces. Si un usuario introduce el titular de una noticia falsa, al buscador no le queda otra que remitir al artículo en cuestión. Sin embargo, gracias al refinamiento de sus algoritmos de búsqueda –que ellos mismos reconocen que no son infalibles–, las noticias cuyas fuentes no sean fiables aparecerán especificadas como tal y ocuparán el final de la página, frente a otras contrastadas que desmientan ese bulo.