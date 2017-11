Cántabros digitales por el mundo Los Premios Cantabria Digital presentan a los finalistas de la décima edición del concurso | El próximo jueves se realizará en Escenario Santander la entrega de premios a los ganadores de las cinco categorías MARTA GUTIÉRREZ Santander Domingo, 26 noviembre 2017, 08:15

Si Cantabria es infinita no menos lo son los cántabros. Internet les ha abierto las puertas del mundo. Son ciber embajadores del trabajo, del producto, la profesionalidad, la creatividad y el talento así como de la propia tierruca.

A través de las pantallas de todo tipo de dispositivos, muchos ya han traspasado las fronteras geográficas. A golpe de clic en la red se han hecho muchas presentaciones, y las que quedan. Ahora mismo, sin ir más lejos. En esta noticia seguro que ha conocido o reconocido alguna página web profesional o personal. El boca a boca sigue existiendo sólo que evolucionado y convertido en un toque de ratón. La clave es navegar, seguir y compartir.

Cinco categorías WEB PROFESIONAL Se establece un premio de una campaña valorada en 2.000 euros, que podrá disfrutarse a través del periódico en su versión digital: www.eldiariomontanes.es WEB PERSONAL El ganador recibirá un premio consistente en una campaña de publicidad en el www.eldiariomontanes.es que está valorada en una cuantía de 2.000 euros. EMOJI CANTABRIA Esta categoría busca promover el diseño y la creatividad en el ámbito móvil. El emoji puede representar expresiones, lenguaje, frases hechas, tradiciones, lugares emblemáticos de la región, fiestas de la comunidad, símbolos distintivos o elementos reconocibles así como la historia, la cultura, la gastronomía o folclore cántabro. La originalidad de este sello cántabro se premiará con 300 euros. MEJOR APP MÓVIL El premio para la mejor Aplicación será una campaña publicitaria valorada en 2.000 euros y que se disfrutará y desarrollará en el www.eldiariomontanes.es COMUNICACIÓN DIGITAL El premio supone una campaña publicitaria en www.eldiariomontanes.es valorada en 2.000 euros, para la empresa participante creadora de la campaña.

La identidad digital también pasea el nombre de Cantabria sin límites. Lo mismo despierta el interés que suma seguidores y clientes, al tiempo que arranca una sonrisa de reencuentro, de orgullo y hasta de sincio con su tierra, a coterráneos desperdigados por el mapa.

El sello cántabro se exporta y se da a conocer. Precisamente ese es el objetivo con el que nacieron los Premios Cantabria Digital. En estas páginas se presenta a los finalistas de esta décima convocatoria. El certamen, organizado por El Diario, tiene como fin promocionar los desarrollos digitales de profesionales de la comunidad, para reconocer la calidad del trabajo y el esfuerzo de quienes están presentes en internet.

Se ha puesto un gran empeño en esta misión, tanto que este año los Premios Cantabria Digital suman diez convocatorias. Antaño comenzaron porque era un presente emergente con potencial y ahora porque es la realidad más latente. Lo cierto es que lo que no existe en internet cuesta creer que exista en la vida real. Obviamente no es una ley escrita aunque son contados los que cuestionan este argumento.

El matiz está en que, por increíble que parezca, el tránsito a la vida digital no está completado al cien por cien. Aún faltan cosas en la red. Hay temáticas que todavía no están presentadas, pero no tardarán.

En ese aspecto, se habrá sorprendido al ver los diseños de propuestas de emojis cántabros. Seguro que piensa en cómo y cuándo los podría utilizar y a quien le encantaría tenerlos ya operativos en su móvil.

Si hablamos de la operatividad, las Aplicaciones son las reinas del momento. Nacieron para hacer la vida más fácil. Son tan intuitivas como prácticas, a la par que cómodas. También hay creaciones cántabras como puede ver –si es que no es usuario ya de sus servicios–.

Todo es cuestión de comunicación. Lo que pasa es que ahora existe la versión digital y tiene mucho peso en la sociedad. Hay temáticas y contenidos para todos los públicos y gustos.

Apoyo institucional

Ya son diez ediciones reconociendo el talento digital cántabro que se puede ver en el gran escaparate en el que se ha convertido internet. El concurso cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y BBVA.

Este año se han establecido cinco categorías: «Web profesional»; «Web personal»; «Mejor App Móvil»; «Comunicación digital» y «Emoji Cantabria». Las candidaturas se han realizado a través de la página web www.premioscantabriadigital.com.

Los finalistas cumplen con los requisitos que se especifican en las bases. La organización ha fijado un único premio para cada una de las cinco disciplinas.

El concurso comenzó el pasado 30 de octubre y finalizará el próximo jueves 30 de noviembre, con el acto de entrega de premios en el que se conocerá el fallo del jurado. La velada tendrá lugar a las 20.00 horas en Escenario Santander.

El conocido presentador, monologuista y actor, Luis Larrodera, será el maestro de ceremonias de la gala. La presencia de Larrodera es sinónimo de la garantía del disfrute de una gran noche. Poder contar con un profesional de su talla, en este aniversario tan redondo y especial del concurso, será la guinda perfecta para una velada de fiesta.

Entre sus muchos proyectos laborales, recientemente, se le ha podido ver en televisión con un papel más que destacado en la trama del último episodio de la exitosa serie ‘El Ministerio del Tiempo’, emitida en La 1.

Jurado profesional

Tras la primera fase de deliberación, el jurado elegirá entre los finalistas de cada categoría para decidir cuál se lleva el galardón final. El jurado está formado por: Jorge Muyo, Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial en Gobierno de Cantabria; Ana González, Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander; Juan Manuel Zamorano, Director de Zona de Cantabria de BBVA y Ángel Martín, Responsable de proyectos digitales de El Diario Montañés.

Aspectos valorables

Se pasará revista a la tecnología. Se valorará el uso de CMS, plugins y su grado de actualización, HTTPS, HTTP2, CDN, velocidad de carga, Google Analytics, Open Graph, índices de Page Speed, sitemap, robots.txt... entre otros.

Igualmente se estudiará la usabilidad. Se tendrá en cuenta la identidad de página, niveles de navegación, número de elementos, urls amigables, sistema de búsqueda, encabezados, scroll, estilos, anuncios y pop-ups.

Si algo caracteriza a las herramientas online es su accesibilidad. Serán argumentos de peso el tiempo de carga, contraste del texto, tamaño y espaciado de los caracteres, Flash, etiquetas ALT, o la página 404 personalizada.

La idea del certamen gira en torno a la innovación. Por ese motivo, sumará a favor el tipo de monetización: ecommerce, membership site, publicidad, afiliados... y modelo de negocio: plataforma multilateral, long tail o freemium. Asimismo, se tendrá en cuenta la creatividad de las candidaturas en cuanto a la novedad que aportan al sector y la vigencia o permanencia en el tiempo.