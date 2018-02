Científicas que inspiran.

«Las mujeres han sido borradas de los libros de Historia, no solo en ciencia sino en muchos otros aspectos y al final el mérito siempre se llevan los hombres. Por ejemplo, a (Albert) Einstein, que no le vamos negar que es una figura clave en cuanto a temas de ciencia, pero su primera mujer hizo un trabajo muy importante y no se habla», denuncia Alicia Pérez-Porro, bióloga marina. «Lo que se conoce de las mujeres científicas es que todo el mundo sabe quién es Marie Curie pero no todo el mundo sabe qué descubrió y eso que es la única persona que ha ganado dos Nobel de ciencia, no hay ningún hombre en esa situación», insiste la científica. Es la reclamación de numerosas científicas que hablan de mentes prominentes que han tardado en surgir a la luz o que todavía permanecen en la oscuridad de la memoria colectiva.

Una de las últimas oportunidades para rescatar a científicas, matemáticas o ingenieras en la sombra fue el film 'Figuras ocultas'. La cinta contaba la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y sus dos compañeras, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes ayudaron con sus cálculos a que John Glenn fuera el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. «Es una película fantástica, yo creo que ha hecho una labor buenísima. Creo que las cosas están cambiando, también pienso que mucho más lentamente de lo deseable. La visibilidad es uno de los puntos negros que tenemos las mujeres en la ciencia», ahonda Pérez-Porro.

La muesca de 'Figuras ocultas' revela la dificultad para que las niñas y jóvenes encuentren un espejo en que mirarse, pero no es por falta de ejemplos de ambos sexos. «Me acuerdo que vi la película de 'Gorilas en la niebla' que explica la vida de Dian Fossey y eso me marcó un montón. Pero no por descubrir que ella era una mujer haciendo cosas que no son tradicionalmente de mujeres, sino que me marcó por descubrir un tipo de profesión. 'Yo quiero hacer algo parecido', me dije. También me marcó Jacques Costeau», recuerda la bióloga catalana afincada en Estados Unidos.

¿Todas las científicas han contado con referentes femeninos? «Pues no, todos mis maestros han sido hombres, también casi todos mis compañeros. La mayor inspiración para haber hecho una carrera científica como mujer ha sido la educación igualitaria que he recibido siempre en la escuela y en mi casa», responde la matemática Andrea Pérez-Carro. Ni siquiera tienen que ser célebres. «Sí, mi abuela, que nació hace más de un siglo, tenía cuatro títulos universitarios (entre ellos era licenciada en Químicas y Farmacia). Pese a enviudar muy joven y tener que criar a tres hijos sola, continuó ejerciendo profesionalmente, contribuyendo a mantener el papel de la mujer en su ámbito profesional», recuerda Andrea Pérez-Carro, ingeniera superior de Telecomunicaciones y representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión Europea.