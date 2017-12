Tu perro ya no será una cosa 01:24 El Congreso apoya por unanimidad considerar a los animales seres vivos. No serán embargables y un juez podrá decidir la custodia en separaciones de pareja ISAAC ASENJO Madrid Martes, 12 diciembre 2017, 19:31

Que un animal no es una cosa era algo obvio que hasta ahora no figuraba como tal en el Derecho Español. Hasta la fecha perros y gatos - por ejemplo - eran considerados un «bien mueble» más que podía ser embargado a sus dueños como si se tratase de un coche o un piso, incluso ser incluido en herencias sin otra consideración que su valor monetario. Sí, que hubo a quien le quitaron hasta el perro durante la época más dura de la crisis. Pero los tiempos cambian y el régimen jurídico también. Así que el Congreso ha abierto una frontera moral este martes al admitir a trámite una proposición de ley- a propuesta del PP, y con el unanimidad del resto del hemiciclo - para eliminar la cosificación jurídica de los animales y que estos, como «seres vivos dotados de sensibilidad», sean considerados sujetos de derecho. Claro que ahora sí habrán excepciones que antes no existían y la legislación española diferenciará entre tener una oveja, ganado porcino o un perro de raza labrador.

Tras la admisión en el Congreso la reforma ahora inicia el camino en el que se modificará el Código Civil (artículos 90, 94 y 103) y dos leyes, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil y acabar así con la cosificación jurídica de las mascotas. De esta forma se busca que la Ley ampare el derecho de que las mascotas no sean un bien económico que se puedan llevar y sean dotadas de sensibilidad, algo similar a lo que ya han obtenido en Francia (2015) y Portugal (2017).

El cambio de consideración de los animales domésticos en el Código Civil implicará que, al ser «seres vivos dotados de sensibilidad» - como recoge el texto- puedan contar con protección y su abandono o maltrato sea considerado delito. Aunque el maltrato hace tiempo que ya no queda impune: En 2016 hubo 103 sentencias condenatorias por abusos, 783 infracciones y 490 detenidos o investigados. Ahora mismo una persona que maltrate un animal se puede enfrentar a penas de 18 meses de cárcel.

En lo que se refiere a la ley hipotecaria, los préstamos no podrán comprender a los animales domésticos, ni tampoco podrán ser sujetos de embargo cuando así lo sea la vivienda.

En cuanto a la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil, implicará que, tras un divorcio, se haga una asignación de custodia de la mascota en la que prime el bienestar del animal, «pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute si fuere necesario» - según se cita en la proposición de ley. Así que será un juez quien fije la custodia y el régimen de visitas de las mascotas. Nada de chantajes entre la pareja.

Esta nueva modificación incluye además el cómo actuar ante el hallazgo de un animal doméstico. Como norma general, dice que debe devolverlo a su propietario, por medios propios o a través de las autoridades, y que tiene derecho a reclamar los gastos generados. Pero también indica que puede quedárselo si tiene sospechas fundadas de maltrato o abandono al animal.

Todos los grupos de la oposición manifiestan su apoyo a la norma, aunque coinciden en que «se queda corta para proteger los animales de compañía y debe ser mucho más exigente en varios aspectos».

Para el diputado socialista, Javier Antón, le falta incluir un banco nacional de datos de dueños de animales, que evite que pueda comprar animales quien haya delinquido con ellos; un plan de sensibilización y concienciación ciudadana para evitar la adquisición «caprichosa» de mascotas, y el reconocimiento a protectoras y refugios.

El diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, ha exigido que la ley también elimine la categoría de «Bien de Interés Cultural» a espectáculos sangrientos como el toro de Coria, en Extremadura; evitar que las televisiones públicas los emitan o frenar la importación de cachorros de Europa del Este, «de dudosa legalidad».

López de Uralde también ha reclamado ir más allá y promover tanto una Ley estatal de Protección Animal como la bajada del IVA veterinario, del 21 al 10%, para que nadie tenga a sus mascotas en mal estado por falta de recursos.

El parlamentario de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien logró que el pleno aprobase una iniciativa similar por unanimidad el pasado febrero, ha hablado de endurecer el Código Penal, que «condena igual a quien roba una cartera que a quien maltrata a un animal», o para «que haya un registro de infractores y los maltratadores cuenten con órdenes de alejamiento de cualquier animal de por vida». Díaz también ha pedido que los animales no se exhiban en los escaparates, ni se regalen en competiciones, así como que haya campañas para evitar los 140.000 abandonos en España al año. Y es que españa lidera un ránking lamentable, donde cada cinco minutos, una protectora española recoge un perro o un gato, según el último estudio de Affinity. Y es que pese a la creciente conciencia social a favor de los derechos de los animales y las innumerables campañas en Redes Sociales, la cifra de las mascotas que se dejan en alguna cuneta, en una protectora o simplemente atadas a una farola se mantiene.

El Estudio de Abandono y Adopción 2017 , publicado recientemente por la Fundación Affinity, indica que el año pasado fueron recogidos en España más de 137.000 perros y gatos. Son 400 abandonos al día. Una cifra similar a la del pasado año que rompe con la tendencia ligeramente positiva de los últimos años.

'Ley Cero'

En el debate parlamentario estaban varias asociaciones animalistas, o el partido PACMA, que reclama que se ponga en marcha una ley general de bienestar y protección de los animales, que denominan 'Ley Cero', y que han presentado con el aval de 175.000 firmas.

La norma promueve, entre otros, «impedir el sacrificio masivo de animales abandonados en perreras; la cría indiscriminada en condiciones de insalubridad y hacinamiento para su venta en tiendas, su explotación en granjas, su uso en espectáculos o su utilización en prácticas crueles, violentas e innecesarias, como la caza».