«El declive del ovario no se frena aunque una mujer a los 40 años esté estupenda» Ginecólogos expertos en reproducción asistida se reúnen hoy en una jornada científica en Santander y apuntan a «la congelación de óvulos propios como solución a los problemas actuales de la maternidad» ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 2 marzo 2018, 07:14

Una de cada cuatro parejas en edad fértil en España tiene que acudir a técnicas de reproducción asistida para lograr un embarazo. El dato, que aporta la Sociedad Española de Fertilidad, «es consecuencia de la falta de información sobre el deterioro de la reserva ovárica y el escaso apoyo social a la maternidad», señala la ginecóloga Gloria Blanco, que participará hoy en la jornada de actualización en el tratamiento de la patología reproductiva que organiza la clínica especializada FIV Santander, con la asistencia de 60 profesionales. «Vemos que las mujeres cada vez dejan para más tarde el embarazo, a veces hasta edades en las que ya no es posible, por lo que se ven obligadas a pasar por clínicas de reproducción asistida, que les cuestan un dineral, ya que son tratamientos muy caros, especialmente si la única opción es recurrir a una fecundación in vitro con óvulo de donante», explica Blanco.

Por eso, los profesionales especializados en este campo quieren aprovechar el encuentro para trasladar a la opinión pública una realidad que con demasiada frecuencia no se tiene en cuenta hasta que ya es tarde: el declive del ovario. «Hoy en día una mujer con 40 años está mucho mejor, más guapa y joven que nuestras abuelas a esa misma edad, pero los ovarios no han participado de esa bonanza. Es decir, que a esas alturas están igual de afectados tanto entonces como ahora. Exactamente, se calcula que a esa edad un 90% de tus óvulos están lo suficientemente deteriorados genéticamente, como para no permitir sacar adelante un embarazo», subraya. La ginecóloga recuerda que «a partir de los 35-36 años la curva de la fertilidad empieza a disminuir para todo el mundo. No se pueden transmitir ideas erróneas, como por ejemplo cuando una mujer famosa anuncia su embarazo a edades intempestivas y vende que ha sido con sus propios óvulos».

Congelación de óvulos propios

A su juicio, «tenemos una perspectiva de natalidad más que preocupante, con una pirámide poblacional que ya tiene más forma de rombo que de pirámide, y es preciso concienciar a la gente e informar de las alternativas que tienen si desean un embarazo en el futuro. En este sentido, la congelación de óvulos propios (vitrificación) puede ser una solución social a los problemas de maternidad que tenemos en la actualidad».

Pero para ello, añade, «la gente tiene que ser consciente de que a medida que pasa el tiempo la reserva ovárica disminuye, y de que si sufre alguna enfermedad autoinmune (lupus, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, crohn...) o se va a someter a tratamiento de quimioterapia, la vida de sus ovarios va a aser más corta que en la población general. No se le informa a la gente de estas cosas y luego vienen los problemas». De ahí que insista en la necesaria labor de divulgación para que evitar el 'ojalá lo hubiera sabido antes', una de las frases que más se repite entre sus pacientes. «La vitrificación de óvulos propios, que se plantean muy pocas mujeres, no solo resulta más barato que intentar una fecundación a partir de un donante, sino que tiene otra ventaja añadida, y es que tus propios óvulos llevan tu herencia genética. Hablamos de cosas muy diferentes», destaca Blanco.

Esta jornada científica está dirigida a profesionales médicos especialistas cuyo objetivo es dar a conocer y revisar todas las novedades en el ámbito de la reproducción. Constará de dos sesiones y un debate posterior. La primera se centrará en los 'Nuevos avances en el estudio del DNA espermático y su implicación en las técnicas de reproducción asistida' y será dirigida por Felipe Martínez Pastor, de la Universidad de León y Grupo Imapor

La segunda parte del encuentro contará con una ponencia sobre la Hormona Antimülleriana (HAM) y su importancia como herramienta en los tratamientos de reproducción, a cargo de María Teresa García Unzueta, del hospital Valdecilla. Durante su intervención se hará una revisión de los marcadores más eficaces para valorar la reserva ovárica femenina.