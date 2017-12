«Demos a los niños árboles a los que trepar» Rosa Poo Espinosa, periodista y promotora de la iniciativa educativa 'Aldea del Talento'. / Javier Cotera Cuatrocientos niños participarán este fin de semana en la iniciativa educativa 'Aldea del Talento' en el Centro Botín de Santander ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Viernes, 1 diciembre 2017, 07:12

¿Qué es el talento? Según la Real Academia, es la «capacidad para el desempeño de algo» o, en segunda instancia, una «persona inteligente o apta para determinada ocupación». Una definición más llana del término, comprobable por cualquiera, es que el talento es una aptitud a la que le debemos muchas de los avances que la Historia y nuestros ancestros nos han procurado. Una realidad de la que se infiere que a la sociedad le conviene e interesa potenciarlo tanto como sea posible, pero... ¿lo hace?

Consciente de la importancia de fomentar el talento de los más pequeños, la periodista y emprendedora cántabra Rosa Poo Espinosa ha puesto en marcha la iniciativa 'Aldea del Talento', que se celebrará este sábado en el Centro Botín. Con una amplia experiencia en la formación y capacitación de los más jóvenes tras liderar proyectos como 'emprendeKIDS', Rosa Poo define 'Aldea del Talento' como «un lugar que inspira, que motiva y que despierta el talento de los niños», y que surgió después de trabajar con más de 1.500 niños y comprobar que «no todos tenían las mismas oportunidades».

Un objetivo tan necesario como ambicioso, porque... ¿cómo se fomenta el talento en un niño? Para la fundadora de esta iniciativa, la fórmula está clara: «Buscamos juntar a los niños con grandes expertos, con personas brillantes en su trabajo y en su experiencia vital y profesional. Nuestro objetivo es exponer a los niños a diferentes áreas de conocimiento, no solamente a una, porque parece que en el siglo XXI todo va a ir hacia la tecnología, porque la formación de un niño y de cualquier persona tienen muchas aristas: interviene el arte, interviene la ciencia, la tecnología, la comunicación, la arquitectura, la ingeniería...». El de 'Aldea del Talento' es, por tanto, un planteamiento educativo tan innovador como disruptivo, basado en un concepto de educación revisado y ampliado, como explica Rosa Poo: «Muchos niños están muy protegidos y apartados de la toma de responsabilidades, de la iniciativa, de la autonomía. Al niño se le capacita y se le ayuda a afrontar su vida dándole autonomía y posibilitando que tenga iniciativa. Nuestra idea es exponerles a realidades que les permitan aprender a resolver por sí mismos, precisamente para que desarrollen esa autonomía y esa iniciativa que en el futuro tanto van a necesitar y que les van a ser tan valiosos».

Aprendizaje práctico

El programa de 'Aldea del Talento' se reparte entre la jornada del sábado, que se celebrará en el Centro Botín de Santander e incluirá todas las charlas y talleres, y los domingo día 3 y día 17, en el que se celebrará un curso de navegación a vela desde el CEAR de Vela de Santander. El programa del sábado, por su parte, intercalará distintas charlas y talleres prácticos entre las que los niños asistentes pueden escoger, de forma que cada uno será el encargado de elegir su propia experiencia. Rosa Poo explica que «dentro del programa de talleres y demás hemos escogido un formato abierto en el que los niños pueden elegir las experiencias que quieren vivir, para que puedan hacer una inmersión en otras áreas. Hemos tratado de convencer a los niños y a sus padres de que no escogieran un único taller, que normalmente es el que más les gusta a cada uno, sino que se apuntaran a varios porque en los otros podrán descubrir gustos e intereses que no se han planteado. Debemos acercar la sociedad en general a los niños, no sólo limitarles al ámbito educativo sino también empresas, instituciones, entidades y organizaciones».

Aunque el modelo propuesto por 'Aldea del Talento' puede resultar difuso explicado teóricamente, uno de los talleres planteados en su programa ilustra a la perfección el impacto que este tipo de iniciativas pueden suponer para los más pequeños: «Queremos hacer comprender a los niños que pueden tener iniciativa, y que con mirar a tu entorno puedes descubrir mil necesidades y ayudar a resolverlas. El ejemplo de Textil Santanderina, una de las empresas que participa en los talleres, es fantástico para poder trasladarles esa idea a los niños, para que entiendan que los plásticos en el mar no se degradan, que hay ya millones y millones de toneladas y que todos podemos hacer un pequeño gesto para ayudar al planeta. Por eso en 'Aldea del Talento' vamos a ver cómo esta empresa de Cantabria ha llegado a acuerdos con pescadores que recogen con sus redes los plásticos del mar, y Textil Santanderina los convierte en ropa de diseño».

Entre las experiencias que van a poder vivir los niños durante la jornada del sábado también destaca el taller de acuicultura ecológica: «Uno de los proyectos de los que se va a hablar, por ejemplo, y que se van a incluir en las demostraciones de 30 minutos, es el de la acuicultura ecológica, para que ellos conozcan qué es la agricultura y entiendan por qué es ecológica. Se van a montar tanques de peces y los niños van a verlos desde que son larvas hasta cuando ya se han desarrollado, y así aprenderán qué comen, cómo comen... Y serán los propios niños los que les van a cuidar durante toda la jornada».

'Aldea del Talento' busca sumar valores a la educación de los niños con iniciativas que incluyen realidades no contempladas en el formato tradicional. «Buscamos que cada uno lo viva a su manera: a unos les gustará haber trabajado colaborativamente, a otros descubrir gracias a la danza que su cuerpo es una parte muy importante de su expresión... Ojalá sirva para que cada niño pueda encontrar algo que al final del día le haya hecho sonreír».