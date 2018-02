El Diario Montañés On+ cumple su primer año y suma ya más de 2.000 suscriptores Durante todo febrero, los nuevos usuarios podrán disfrutar de un mes gratuito en la plataforma digital ÁLVARO SAN MIGUEL Santander Jueves, 1 febrero 2018, 07:08

La familia de El Diario Montañés On+ sigue creciendo. Un año después de su lanzamiento, la nueva plataforma digital de contenidos supera con holgura los 2.000 suscriptores. Gracias a la fidelidad de nuestros lectores, nuestro compromiso con el periodismo cercano, bien elaborado y -por encima de todo- veraz sigue marcando diferencias. Ahora que los bulos contaminan las redes sociales en busca del clic fácil y que las noticias falsas ('fake news') se han convertido en un problema de primer orden por su capacidad de manipular la opinión pública, el periodismo necesita más que nunca a los periodistas. Somos más de un centenar de profesionales los que trabajamos cada día para que te enteres de todo lo que pasa cerca de ti. Y todos os damos las gracias por estar a nuestro lado en esta apuesta por un nuevo modelo de periodismo digital.

Desde hace un año, la web de El Diario tiene dos versiones: una que cuesta 4,95 euros al mes y permite el acceso ilimitado a todas las noticias de nuestra edición digital, a reportajes, entrevistas y artículos de opinión en exclusiva, a las revistas Musi-K y Butaca, a una newsletter vespertina y a todas las ventajas de nuestro Club del Suscriptor (sorteos de viajes, entradas a espectáculos culturales y deportivos y descuentos en todo tipo de productos). Y hay otra versión gratuita que permite leer los titulares de todas nuestras portadas, acceder a diez noticias al mes, recibir una newsletter matutina y navegar por nuestra app. En los últimos doce meses, cientos de lectores han decidido dar el salto a la versión de pago, ofreciendo su respaldo a un modelo que defiende el periodismo de calidad a largo plazo.

A partir de hoy mismo, celebramos el cumpleaños de On+ con una oferta similar a la de su lanzamiento. Durante el mes de febrero, todos los nuevos lectores que quieran probar las ventajas de la plataforma de pago dispondrán de un mes gratuito a contar desde el día en que soliciten acceso a El Diario Montañés On+. Para ello sólo tendrán que entrar en eldiariomontanes.es y buscar en la parte superior derecha de la web el botón 'Suscríbete On+'. Tras rellenar sus datos, recibirán un correo electrónico para activar el mes de prueba. Una oportunidad única para conocer On+ a fondo y acceder a noticias, vídeos y galerías de fotos sin restricciones.

Contenidos exclusivos, acceso a todas las noticias, revistas, newsletters... Todo en la plataforma On+

Una apuesta de futuro

También hoy se abrirá a todos los suscriptores (incluidos los que se apunten a la prueba gratuita este mes) un sorteo de dos entradas para el concierto de Operación Triunfo del próximo 16 de marzo en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Además, el ganador disfrutará de transporte de ida y vuelta y una noche de hotel.

Desde que On+ arrancó el 1 de febrero de 2016, los más de 100 profesionales de esta casa trabajan para contar en la web todo lo que pasa en Cantabria. Desde ese día estamos explorando nuevas narrativas y formatos informativos para que el lector pueda elegir sobre qué quiere informarse, pero también cómo. Ya han podido ver algunos ejemplos: los videorreportajes sobre la quiebra de Nestor Martin, la fábrica de estufas subvencionada por el Gobierno de Cantabria, el de la mina de zinc que promueve el Gobierno regional en el Besaya, el del posible impacto del cambio climático en la región o el especial sobre la Guerra Civil en la región. Además, seguimos trabajando para incorporar nuevos contenidos que atiendan las demandas de la sociedad cántabra.

En definitiva, nuevas formas de contar la actualidad con rigor e imparcialidad que implican mayores esfuerzos. Le invitamos a aprovechar el mes de prueba gratuita para apuntarse a On+ y descubrir todo lo que ofrecemos.

El Diario Montañés On+ continúa con el camino que ya han encarado muchos medios de comunicación digitales en todo el mundo: mejorar su oferta y cobrar por ella una cantidad mensual. Lo mismo que ha sucedido en el ámbito de la música (Spotify, Dezzer), o en el cine y televisión (Netflix, HBO).

Este cambio responde a la necesaria reinvención del periodismo en unos tiempos donde el ruido abunda entre las redes sociales, donde cualquier rumor circula como si fuera una noticia real y donde las anécdotas superan a las informaciones de calidad y los análisis. Los medios generalistas con larga tradición, como El Diario Montañés, tratan de compensar ese follón en el que se ha convertido la comunicación social (el aluvión de banalidades que atiborra nuestras cuentas de Facebook, Twitter, etcétera), con historias interesantes, contrastadas y relevantes, trabajadas con rigor, que expliquen los asuntos de actualidad. En nuestro caso, los referidos principalmente a Cantabria, donde sumamos ya 115 años dedicados a este oficio de seleccionar los acontecimientos más destacables, recabar los hechos, datos, detalles, antecedentes, consecuencias y testimonios, y relatarlos luego en un texto sintético, completo y claro. Eso es On+, el periodismo de toda la vida al alcance de un clic.