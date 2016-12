A juicio el padre de una víctima de 'bullying' por amenazar a uno de los presuntos agresores

este padre a echo lo que no hace la justicia , y lo que haría cualquier padre , defender a su hija y poner en su sitio a los ,,TONTOS ,,que se dedican a joder a los demás , esto es la justicia al revés , es mejor esperar a que un hijo se suicide a tomar medidas rápidas , y eso es lo que a echo su padre , no creo que el tenga que le tengan que juzgar por defender a su hija , que haya amenazado de muerte , eso se dice en caliente , no creo que haría nada de eso , creo que en una discusión se dicen muchas cosas que luego no se hacen