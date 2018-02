Parecidos y diferencias entre el DIR educativo y el MIR médico Es complicado trasladar el método sanitario a la educación tal y como está concebido, pero hay debate para rato ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 13:31

MIR vs DIR. El sistema educativo español lleva años en entredicho debido a las altas tasas de abandono escolar y al pobre conocimiento entre el alumnado, según los datos que elabora el informe PISA. Así que tanto el PP como Ciudadanos se han propuesto crear un modelo formativo para profesores como el que rige a los médicos. ¿Es la solución? Cierto es que buena parte de la comunidad educativa admite que la formación de los maestros es mejorable, que los másteres para dar clase en Secundaria no son nada exigentes y que el modelo actual quizá no sea el más adecuado para seleccionar a los profesores. Pero también existen muchas voces críticas en cuanto a la forma de elevar el nivel de exigencia en los docentes españoles. Es complicado trasladar el método sanitario a la educación tal y como está concebido, pero hay debate para rato. No obstante existen varias disciplinas que también poseen un sistema de formación de especialistas con una preparación de nivel alto, la mayoría especialidades sanitarias, para lograr acceder a un puesto de trabajo.

Hasta la fecha para ser profesor tenías que obtener una licenciatura o grado además del Master de Formación del Profesorado (MUP). Este máster es el antiguo curso de adaptación pedagógica (CAP) y dura un curso escolar con prácticas incluidas. En el máster hay especialidades, una por cada departamento que existe en un instituto, por lo que podrás dedicarte al ámbito que realmente te gusta. Como requisito para el master se exige un nivel B2 de un idioma extranjero. Una vez se tenga el master, ya se podrá realizar un concurso oposición en el que se valoran sus conocimientos y méritos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este máster? Es importante ya que habilita a licenciados, ingenieros, arquitectos o graduados para el ejercicio de profesor tanto en ESO como en Bachiller.

En el proceso MIR -médico interno residente- una vez titulados, los médicos hacen un examen que les da acceso a la especialidad. Después de esa formación de cuatro o cinco años, fundamentalmente práctica, los médicos pueden optar a las plazas que salen a concurso en los hospitales.

El recorrido académico que tendrían que realizar quienes quieran ejercer como docentes si el MIR educativo entra en vigor, comenzaría en la formación universitaria inicial: el grado en el caso de los maestros (cuatro cursos), y el grado y el máster (cinco cursos) para los profesores. Ya graduados, los aspirantes tendrían que aprobar una primera prueba selectiva que evalúe los conocimientos de la especialidad, así como otros aspectos relacionados con la organización curricular y escolar, la gestión y administración de centros educativos y la legislación educativa. Superada esa prueba, los docentes iniciarían un programa de dos años de formación práctica tutorizada - prácticas pagadas y tuteladas - durante el que trabajarían todas las funciones asociadas a la docencia. La evaluación de esas prácticas sería decisiva para lograr una plaza de profesor o maestro.

Habría tres itinerarios distintos - es la principal novedad- uno para maestros de Infantil y Primaria, que daría a los licenciados en Educación una formación teórica de conocimientos concretos combinada con prácticas en centros homologados por el Ministerio; otro para profesores de la ESO y Bachillerato, que ofrecería a los licenciados de cualquier carrera universitaria formación pedagógica y prácticas en centros, y un tercer camino para los especialistas de los servicios de orientación, pensado para psicólogos y psicopedagogos, quienes, después del examen, harían prácticas igualmente.

Las prácticas que ya realizan los aspirantes a ejercer la docencia no tienen el mismo nivel de reglamentación y tutelaje que las propuestas con el nuevo sistema MIR, que en teoría estarán guiadas y supervisadas por docentes destinados a ello, como los profesores de Medicina vinculados a los hospitales públicos. El nuevo sistema introduce otra diferencia de peso en las prácticas: los aspirantes a ejercer la docencia no solo tendrán que superar las prácticas, sino que serán evaluados en su desempeño y se calificarán sus aptitudes para la docencia, de manera que tengan peso en su nota final para lograr una plaza.

Disciplinas con un sistema de formación MIR El Médico Interno Residente es un examen viene siendo convocado anualmente, desde 1978, por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Educación, y se realiza en el mismo día y hora en toda España. La convocatoria del examen es potestad exclusiva de dichos Ministerios y no depende del Curso MIR. Se trata de un examen de 225 preguntas de respuesta múltiple (test) de medicina, que debe contestarse en un máximo de 5 horas. Cada pregunta acertada vale 3 puntos y cada pregunta fallada resta – 1 punto. La nota obtenida en el Examen (90 % de la nota final), junto con la valoración del baremo o expediente académico (10% de la misma), permite clasificar en orden decreciente de puntuación a todos los presentados. La convocatoria se publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado) unos meses antes de la realización del examen. En los últimos años la convocatoria se ha publicado en el mes de septiembre y los exámenes han sido a finales de enero o principios de febrero. En la convocatoria se indica la documentación a aportar y los plazos para ello. EIR El examen Enfermero Interno Residente se convoca de forma anual y es el mismo en todo el territorio del Estado Español, por lo que los cursos de preparación del EIR se desarrollan en toda España con el mismo contenido y objetivos. La convocatoria al examen EIR se publica todos los años sobre septiembre u octubre en el BOE (Boletín oficial del Estado). La fecha del examen suele ser el último sábado del mes de enero o el primero de febrero (esta fecha puede variar cada año). Se puede elegir entre un total de 7 especialidades, y que atienden a una constante evolución de los conocimientos científicos, de los medios técnicos y del propio sistema sanitario, así como a la modificación de los actuales y cambiantes patrones epidemiológicos. Dichas especialidades son Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Trabajo y Salud Laboral, Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Geriátrica, Pediátrica y Cuidados Médico- Quirúrgicos: no reconocida actualmente debido a que su programa formativo está aún en desarrollo. Aquellos aspirantes que superen dicha prueba y se le adjudique cualquiera de las plazas ofertadas, tomarán posesión de la misma con carácter de Enfermero Interno Residente (análogamente a los médicos con el MIR) mediante sistema de residencia y con un contrato en prácticas remunerado (entre 800-1.100€ dependiendo de las guardias) durante todo el período de formación (generalmente entre 1 y 2 años, según la especialidad). FIR El Farmacéutico Interno Residente hace referencia al sistema de formación del farmacéutico que, una vez cursada la Licenciatura correspondiente, opta al título de "Farmacéutico Especialista", en sus diferentes modalidades. Tras aprobar un examen, pudiendo optar a la especialidad según una nota de corte, y completar el período de residencia establecido para la formación de la modalidad elegida, el farmacéutico puede obtener el título de especialista. Para la obtención del título de especialista, hay que superar un examen que se convoca anualmente, alcanzando la nota necesaria para el acceso a un número de plazas limitadas. Una vez superada esta prueba, se accede a un periodo de formación de duración variable, de 2 a 4 años según la Especialidad, con remuneración económica, y siguiendo un programa de formación teórico-práctico previamente establecido, bajo la tutela de un tutor. Existe una especialidad exclusiva para farmacéuticos (Farmacia Hospitalaria) y seis que son multidisciplinares: Análisis Clínicos, Microbiología y Parasitología, Bioquímica Clínica, Inmunología, Genética Clínica y Radiofarmacia. PIR El Psicólogo Interno Residente es el examen que se convoca cada año para poder acceder a la Formación Sanitaria Especializada en Psicología. Un PIR recibe formación teórico-práctica de 4 años en hospitales públicos para obtener el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. El PIR es análogo al MIR, los estudiantes de ambas disciplinas tienen que superar el nombrado examen de acceso para poder acceder a realizar la residencia de 4 años y así obtener los títulos de Especialistas al finalizarla. Se debe realizar un examen teórico (conocido como examen PIR), que consta de 235 preguntas y cuenta con el 90% del peso para poder acceder. El otro 10% depende de tu expediente académico. BIR El Biólogo Interno Residente es un periodo de formación de postgrado para licenciados en Biología y/o Bioquímica que forma parte del sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE). En la actualidad permite obtener el título oficial de Biólogo Especialista o Bioquímico Especialista a través del sistema de residencia en una de las siguientes especialidades: Microbiología y Parasitología, Análisis Clínicos, Inmunología, Bioquímica Clínica y Radiofarmacia. (Todas ellas tienen un periodo de duración de cuatro años) El contrato de un BIR es exactamente el mismo que el de un MIR, un FIR, o un QIR. Las condiciones laborales son las mismas para todos los Licenciados Internos Residentes (LIR) y cobran el mismo sueldo base sean cuales sean sus estudios de origen o su especialidad. Así los MIR, los BIR, los FIR y los QIR de la misma especialidad cobran lo mismo y un residente de la especialidad de traumatología, anestesia, cirugía plástica, etc. tiene el mismo sueldo base que uno de las especialidades de análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología o microbiología y parasitología. La única diferencia posible en el sueldo de un Licenciado Interno Residente, sean cuales sean sus estudios de origen o su especialidad, es el número de guardias realizadas al mes. RFIR El Radiofísico Interno Residente es un sistema de formación desarrollado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyo objetivo final es la creación de especialistas en Radiofísica Hospitalaria. Se podría decir que es un sistema de formación homólogo al M.I.R de medicina. Para acceder al sistema de formación es necesario superar un examen de acceso (convocatoria anual). A diferencia de otras especialidades sanitarias, en el acceso a plazas de formación de Radiofísica Hospitalaria no se valora el expediente académico. Una vez superada, se accede a un periodo de formación de tres años de duración, con remuneración económica (contrato de trabajo) y bajo un programa de formación teórico-práctico previamente establecido. El objetivo final es adquirir la responsabilidad profesional que requiere la especialidad. QIR El Químico Interno Residente es un sistema oficial de acceso, para Licenciados/Graduados o Doctores en Química o Bioquímica u otras titulación es afines (Biotecnología, Ingeniería Química…), a las plazas de formación en especialidades de laboratorio clínico impartido en diferentes centros hospitalarios acreditados para la docencia, pertenecientes al Sistema Sanitario de Salud. Esta formación se imparte durante una estancia remunerada en dichos centros. La convocatoria de estas plazas es anual y de ámbito nacional. La prueba de selección se basa en un examen tipo test de todas las materias correspondientes a las Licenciaturas, o Grados, en Química y Bioquímica, además de algunas adicionales.

Una de las principales diferencias con el MIR médico es que los médicos no realizan un máster -antiguo CAP - y que no es condición para ejercer en la privada -aunque en la práctica la mayoría lo tiene -. Otra cosa importante son los años. El MIR son cuatro o cinco años de prácticas dependiendo de la especialidad -. Es un programa estructurado, supervisado y vigilado por el Ministerio de Sanidad y el título es válido para la mayoría de países de la Unión Europea.

Medicina podría ser el mejor ejemplo de meritocracia del sistema universitario español. No sirven los contactos para conseguir un puesto de residente en formación, el exámen es nacional y la barrera de entrada a la universidad es la más alta.