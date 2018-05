Educación intentará buscar «alguna clave» para «satisfacer a las familias» con el calendario escolar Muchos padres protestan por el nuevo calendario escolar porque dicen tener problemas para conciliar sus horarios laborales con los de la escuela. / EFE El consejero Francisco Fernánez Mañanes insiste en que ya no es nueva ni la división en cinco bimestres ni la jornada reducida de junio y septiembre DM . Santander Lunes, 14 mayo 2018, 18:03

El anuncio de movilizaciones que realizó el pasado viernes la Federación de Padres y Alumnos (FAPA) si la Consejería mantiene la jornada lectiva reducida para Educación Infantil y Primaria en junio y septiembre, ha provocado la respuesta en el Gobierno cántabro. El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha asegurado que intentará dar «con alguna clave» que pueda «satisfacer a las familias» de cara al nuevo calendario escolar del curso 2018-2019, si bien no ha adelantado ninguna pauta.

Fernández Mañanes ha reiterado la disposición de su departamento al diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa. «Seguiremos hablando con FAPA y con los sindicatos, con los que hemos alcanzado un principio de acuerdo, sobre un modelo de calendario que no es nuevo».

Una precisión -que el calendario no es novedoso- que el consejero ha reiterado en varias ocasiones, tanto por lo que se refiere a la división del curso lectivo en bimestres, como se ha hecho en los dos últimos cursos, como a la jornada escolar de Infantil y Primaria reducida en junio y septiembre.

Esta reducción de jornada «lleva muchos cursos presente en nuestra comunidad autónoma sin que esto, hasta el momento, hubiese sido motivo de gran discordia entre la comunidad educativa», ha matizado. Según FAPA, la solución propuesta por el consejero apsa por mantener un horario reducido y que las horas restantes las complete cada centro con actividades programadas por las asociaciones de padres a través de subvenciones y con la colaboración de la Federación de Municipios, algo que los padres rechazan.

El consejero ha destacado que haber llegado a un principio de acuerdo con los sindicatos para el calendario escolar del próximo curso es «una buena noticia» y ha asegurado que su departamento va a «intentar que las familias se incorporen también al acuerdo».

A preguntas de la prensa, Fernández Mañanes ha reiterado que la Consejería «entiende» la «preocupación» de los representantes de las familias, la estudiará, y buscará «cómo atenderla» en la medida de sus posibilidades legales y presupuestarias.

En cuanto al acuerdo en este sentido al que habría llegado al anterior consejero de Educación, Ramón Ruiz, con la FAPA, su sucesor ha dicho que no conocía «los términos exactos» del mismo, si bien, en todo caso, es «evidente» que no se ha cumplido. Y ha reiterado que el acuerdo no plantea el incremento de la jornada lectiva sino fórmulas para facilitar la conciliación en ese tiempo.

Enfermería

Por otra parte, sobre la finalización este mes de un programa piloto de la Fundación de Enfermería con cuatro colegios de la región atendidos por profesionales sanitarios, el consejero ha matizado que se trata de una iniciativa que tenía que haber concluido en diciembre y que se ha prolongado «un año más» por la «sensibilidad» de su departamento, que, por primera vez, ha financiado los servicios de la Fundación.

Fernández Mañanes ha recordado que los enfermeros dependen de la Consejería de Sanidad, por lo que «asistencialmente no parece propio que la Consejería de Educación tenga profesionales sanitarios en su plantilla» y habría que «aclarar» varios puntos; así como que el Servicio Cántabro de Salud es el que garantiza la atención de toda la población, incluidos los escolares, según el modelo sanitario español.

No obstante, se ha mostrado dispuesto a abordar este asunto «en el futuro», en colaboración con la Consejería de Sanidad, «porque hay posibilidades de abordarlo y contar con la colaboración del Colegio y la asociación de Enfermería».