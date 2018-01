Fomento recalca que la responsabilidad es de la concesionaria de la AP-6 01:40 Efectivos de UME trabajan para liberar a los vehículos atrapados. / Efe I Atlas De la Serna explica que la decisión de cortar y luego de reabrir el tráfico «no fue compartida ni se hizo en coordinación con el Gobierno» EFE Lunes, 8 enero 2018, 20:55

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado este lunes la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, tras quedar atrapados miles de vehículos durante horas a causa de las nevadas y ha recordado que existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) que apuntan a la responsabilidad de las concesionarias en casos similares.

De la Serna ha confirmado en Avilés que se ha iniciado ya el procedimiento para la apertura del referido expediente a la empresa, "que es la responsable de la toma de decisiones, tal como figura en el protocolo establecido para este tipo de acciones".

El ministro ha especificado que es la concesionaria la que tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes, y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión y, en participar con la resolución de una situación de nevada intensa como la ocurrida durante los dos últimos días.

La decisión de cortar y luego de reabrir el tráfico "no fue compartida ni se hizo en coordinación con el Ministerio de Fomento, si no que Fomento fue receptor de la información de la decisión por parte del concesionario", ha añadido. "La responsabilidad recae sobre el concesionario, no sólo porque lo determine el protocolo y porque está establecido en las condiciones contractuales, sino que existen sentencias del TS sobre incidentes muy similares que identifican la responsabilidad sobre la empresa", ha explicado.

En cualquier caso, será el expediente informativo el que dilucide si ha habido algún tipo de negligencia o de acción contraria a lo que tiene que ser el desarrollo del protocolo en estos casos, según el ministro, que ha señalado que es prematuro saber si todo esto derivará en un procedimiento sancionador contra la concesionaria.

OCU prepara una acción judicial colectiva por las nevadas La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una acción judicial colectiva para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de las nevadas en las carreteras el pasado fin de semana, puedan recibir una indemnización por los posibles daños sufridos, según ha informado la organización. En concreto, en el caso de la AP-6, donde miles de usuarios permanecieron atrapados durante toda la noche, OCU considera que la responsabilidad es compartida. En primer lugar, de la concesionaria Abertis y, en segundo lugar, como subsidiaria, del Ministerio de Fomento. Por ello, para la organización, Abertis debe responder e indemnizar a los afectados por las consecuencias de su "falta de previsión y la ausencia de medidas, que debió poner en marcha para evitar el desastre", ya que, a su juicio, las previsiones meteorológicas eran "claras" para ese día. En el caso de los conductores afectados en otras carreteras nacionales o sin peaje, siempre que se pueda demostrar, la OCU detalla que la reclamación irá dirigida directamente al Ministerio de Fomento, principal responsable del mantenimiento de las carreteras en España. En este caso, indica que los afectados podrán reclamar, además de los daños materiales demostrables, los daños morales, que fueron "los más graves para la mayor parte de los conductores atrapados", y cuya indemnización podría alcanzar hasta los 1.000 euros por persona, según señala la OCU.

Temporal

Sobre la intensidad de la nevada, el ministro ha recalcado que ha sido de hasta 40 centímetros de grosor "y eso es suficiente para que se pueda producir un problema de esas características si se produce el bloqueo de la autopista para que puedan acceder las máquinas quitanieves". No obstante, ha explicado que, a pesar de que la gestión y los recursos tienen que estar a disposición por parte del concesionario, el Ministerio de Fomento tomó la determinación de reforzar los servicios de limpieza con ocho máquinas quitanieves.

La comparecencia anunciada por el ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados ya ha sido registrada y tiene previsto, además, asistir a una reunión que tendrá lugar esta tarde para abordar lo sucedido. "Entiendo y comparto perfectamente y lamento profundamente la situación que tuvieron que vivir todas esas personas que quedaron atrapadas", ha recalcado el ministro de Fomento.

El PP culpa también a la AP-6

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha cargado también la responsabilidad del colapso en la empresa concesionaria del servicio, ya que a su juicio el Gobierno ha actuado "con agilidad, prontitud y transparencia".

En rueda de prensa en la sede de su partido, tras la reunión del comité de dirección del PP, Maillo ha expresado en primer lugar la solidaridad con los viajeros atrapados en esa carretera durante horas sin poder avanzar ni ser rescatados. "Comprendemos su enfado, es lógico y normal", ha dicho, para defender la reacción de los ministerios de Fomento e Interior, cuyos ministros darán explicaciones además en el Congreso, ha recalcado. Ambos departamentos "han estado al pie del cañón", ha dicho, sin querer opinar sobre dónde estaban sus máximos responsables mientras la situación se complicaba en la autopista.