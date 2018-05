«La gente, cada vez más, va a acudir a medios que le ofrezcan credibilidad» Zuliana Laínez será una de las participantes en la Conferencia Internacional del Consejo de Género. / D. Pedriza La periodista participa en la Conferencia Internacional de Género que se celebra en el Palacio de la Magdalena este fin de semana Zuliana Laínez Presidenta Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe ÁNGELA CASADO SANTANDER. Sábado, 26 mayo 2018, 07:49

«El mal uso de la tecnología precariza la profesión periodística» sentencia Zuliana Laínez (Lima, 1977) y es que, en muchos medios, abunda el concepto de 'periodista multiplataforma', un profesional que debe entrevistar, redactar, grabar, compartir contenido a través de internet... Demasiadas funciones que, como explica, descuidan lo más importante de la profesión: ofrecer información de calidad.

-¿Qué ventajas e inconvenientes cree que tiene el uso de internet y las nuevas tecnologías en el sector periodístico?

-Hablar del futuro del periodismo es complicado. La tecnología en sí no es el problema, al contrario, puede ayudar y facilitar muchos procesos periodísticos. Lo negativo es que la industria mediática, en muchas ocasiones, utiliza estos avances tecnológicos como excusa para precarizar la profesión. Hablo del caso de América Latina, que es el que conozco, en el que la redacción tradicional se fusiona con una faceta digital dando lugar al periodista multifunción. Ahora, tiene que entrevistar, redactar y grabar para subirlo a diferentes plataformas. Esto da como resultado un periodismo de baja calidad ya que, si el profesional tiene que hacer demasiadas tareas, no podrá ser perfeccionista en ninguna de ellas.

-¿Cuál cree que puede ser el modelo de negocio más efectivo para rentabilizar el periodismo en internet? ¿Se ha acostumbrado el usuario a recibir contenido de manera gratuita?

-Los medios de comunicación difícilmente viven de la venta. En la mayoría de casos, su fuente de financiación principal es la publicidad. Los anuncios están presentes fundamentalmente en los medios tradicionales: prensa, radio y televisión. Pero, poco a poco, se están trasladando también a la red. En el caso de América Latina, muchos periodistas son pluriempleados porque no pueden vivir únicamente de esta profesión. El mercado tradicional está saturado en gran parte del mundo y es por ello que, cada vez con más frecuencia, surge el emprendimiento digital. Sin embargo, se desconoce cómo rentabilizarlo, ya que gran parte de la población no está acostumbrada a pagar por contenido que visita en la red. En España, más del 85% de la población accede a internet, por lo que las empresas ya empiezan a considerarlo uno de los medios más importantes para publicitarse.

-¿Cuál cree que es el futuro de los medios tradicionales?

-Hace algunos años no me planteaba, ni por asomo, que internet afectase a los medios tradicionales. Pero, últimamente, empiezo a ver señales preocupantes. Un ejemplo es la cantidad de periódicos que se repartían en las aerolíneas. Actualmente, casi en ningún vuelo te lo ofrecen, en su lugar te dan claves para que descargues el contenido en tu móvil o tablet. Esto me hace pensar que, si estos nichos de mercado empiezan a reemplazar lo físico por lo digital, puede ser una tendencia que afecte al sector por completo. Además, los usuarios más jóvenes acceden, en su mayoría, a la información por el medio digital. Por otro lado, todavía hay mucha gente que tenemos un gran apego al papel y seguiremos consumiéndolo.

-¿Qué pueden ofrecer los medios en internet para que los usuarios consuman contenido de pago?

-Creo firmemente que el periodismo de calidad vende. Sea cual sea el soporte en el que se trabaje, no podemos olvidar que nuestro trabajo es contrastar información, hablar con las fuentes e investigar. Los usuarios tendrán que terminar pagando por esa información, ya que cuesta gran trabajo hacerla. El periodismo de investigación requiere gran inversión de dinero y tiempo y eso debe valorarse. Aunque el medio también ofrezca producciones audiovisuales e interactivas, lo más importante es la calidad de dicho contenido. El tema de la manipulación y de las fake news está en auge, por lo que creo que la gente, cada vez más, va a acudir a medios que le ofrezcan credibilidad. Existe tanta sobreinformación, que la población necesita una fuente de confianza para saber qué es cierto y qué no. Eso puede ser una gran ventaja para que los usuarios se animen a consumir periodismo de calidad de pago. Al final, la mejor financiación es la que viene de la gente que te lee o que te ve y no de las empresas privadas, que pueden condicionar la manera de informar.

-¿Cuánto queda por avanzar dentro de las redacciones en materia de igualdad de género?

-Existe una gran desigualdad de género, especialmente en los puestos de responsabilidad de los medios. El periodismo es una profesión que está 'feminizada', con esto quiero decir que hay muchas más mujeres que estudian esta carrera y que, posteriormente, trabajan en las redacciones. Sin embargo, apenas hay mujeres que dirigen o tienen puestos de relevancia dentro de los medios. El techo de cristal y la brecha salarial son grandes realidades en países como Costa Rica, donde se ha luchado enormemente por la igualdad. Muchas mujeres cobran el 30% o 40% menos que sus compañeros, tienen problemas para encontrar trabajo si están en edad fértil, les preguntan en las entrevistas de trabajo si piensan tener hijos... Temas propios del siglo XV ocurren a día de hoy.